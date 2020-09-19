胡錫進：中國要盡力實現「和平崛起」　但可痛揍「美國走狗」一頓

▲解放軍軍機進入台灣防空識別區。（圖／國防部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美局勢不斷升溫，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進19日發文表示，中國要盡最大努力實現和平崛起，但在不得不戰時，可以先對某個屢屢幫著美國挑釁中國，且踩了底線的「美國走狗」痛揍一頓，殺雞儆猴，給致力於和平崛起的中國戰略上立威。

胡錫進指出，國際形勢不斷趨於復雜，他對中國的國家戰略提出幾點思考，首先是要盡最大努力實現和平崛起，「要看到，中國已是第二大經濟體，又是核大國，誰惹我們都不容易，因此我們有和平崛起的總體條件。」

胡錫進提到，和平崛起不意味著完全避戰，不懼戰是實現和平崛起不可缺少的意志條件。

▼總統蔡英文於官邸設宴款待美國務院次卿柯拉克訪團。（圖／總統府）



胡錫進認為，不得不戰時，先要盡量避免與美國直接交戰，但可以先對某個屢屢幫著美國挑釁中國且踩了底線的美國走狗痛揍一頓，殺雞儆猴，「給致力於和平崛起的中國戰略上立威。」

胡錫進表示，如果美軍威逼太甚，直接觸犯中國核心利益，中國也一要敢戰，二要善戰，「一定要在中國近海打，確保軍事上成功和道義上的勝利。」

胡錫進指出，再來是要廣交朋友，降低與其他國家的摩擦度，「要清楚我們現階段和未來一段時間的最大利益和挑戰是瓦解美國的戰略打壓，保持繼續發展壯大的能力，其他都是第二位的。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進還說，中國要堅決做好自己的事情，避免受戰略環境惡化的影響誇大國家安全威脅，防止在國內治理方面變左變保守，「要在鞏固社會團結的同時堅決深化擴大改革開放，營造更多社會活力，確保中國社會的創造力逐漸赶超美國。」

胡錫進強調，「我們必須有戰略耐心，相信時間在我們一邊，要用戰略大周旋、用時間瓦解、耗盡美國圍堵打壓中國的戰略意志。」

胡錫進未在文中點出「美國走狗」是誰，但他曾在18日就美國務院次卿柯拉克訪台發文指出，美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步，「如果美國國務卿、防長來台灣，解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習。」

▼解放軍東部戰區進行火箭軍演訓。（圖／翻攝解放軍東部戰區）

