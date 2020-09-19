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生吃30隻螃蟹補身體　大媽呼吸困難送醫…已被「6種寄生蟲」附體

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▲▼河蟹,螃蟹。（圖／CFP）

▲大媽聽說生吃河蟹能補身體，一口氣生吃了30隻。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名40多歲的大媽上月開始不斷咳嗽，並出現胸悶、呼吸困難的症狀，前往醫院檢查後，被發現體內有肝吸蟲、肺吸蟲等6種寄生蟲！經過醫生詢問，大媽才想起來，自己半年多前曾開刀後，曾「生吃」了30多隻螃蟹，本以為能補身體，沒想到卻吃進了寄生蟲，差點連命都沒了。

根據《杭州新聞》報導，大媽從8月初就感到不舒服，一陣陣咳嗽沒斷過，胃口也變差，還出現胸悶的症狀，經常有氣透不上來，呼吸困難的不適感。

到醫院進行檢查後，醫生認為，大媽的胸腔內有大量氣體及液體，壓得肺張不開，需要立即治療，於是就先替大媽進行了胸腔穿刺引流。醫生並從血液數據發現，大媽的「嗜酸性粒細胞」指數比正常標準高出了29倍，懷疑可能有寄生蟲在大媽的體內。

▼大媽的胸腔內有大量氣體及液體。（圖／翻攝杭州新聞）

▲▼生吃30隻螃蟹補身體　大媽呼吸困難送醫…已被「6種寄生蟲」附體。（圖／翻攝杭州新聞）

醫生進一步向大媽詢問近期有沒有吃過生食，大媽一開始否認，但在醫生持續追問下，大媽才想到，她曾在今年3月做了腰椎手術，在家休養的期間，有朋友告訴她一個偏方，就是「生吃螃蟹」，能夠強壯骨骼，幫助腰椎早點恢復。

大媽的兒子也說，母親生吃螃蟹之前，他曾試圖制止，擔心會吃出問題，但母親還是執意要吃，「她買了30多隻河蟹，搗碎以後用米酒浸泡，去除浮沫就直接全部生吃了，完全沒經過烹調！」

醫生隨即將替大媽進行了寄生蟲檢查，但結果出來後，連醫生也嚇呆，因為大媽在肝吸蟲、肺吸蟲、弓形蟲、包蟲、裂頭蚴、豬囊尾蚴的抗體都呈現陽性，光是醫院能檢查出來的寄生蟲，就感染了近10種，必須住院接受治療。

醫生指出，寄生蟲在生活中其實很常見，人與動物最終宿主，寄生蟲透過中間宿主，如螃蟹、田螺等，通過口感染進入人體，在消化道內破裂，幼蟲脫出並穿過腸壁進入腹腔，穿過橫膈入胸腔和肺，導致胸腔感染，形成胸腔積液，同時在人體內發育為成蟲，還可能寄生於多種組織器官，如腦、脊髓、胃腸道、腹腔和皮下組織等，產生相應的症狀，嚴重時還會造成不可逆的後遺症。

▲▼生吃30隻螃蟹補身體　大媽呼吸困難送醫…已被「6種寄生蟲」附體。（圖／翻攝杭州新聞）

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