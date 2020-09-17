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殯葬員揭「獨居猝死真的很多」痛喊珍惜生命！網慌了：來寫遺書

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▲▼小鬼黃鴻升（圖／翻攝小鬼IG）

▲小鬼享年36歲。（圖／翻攝小鬼IG）

網搜小組／劉維榛報導

出道18年的小鬼黃鴻升在演藝圈唱跳、主持都備受肯定，無奈一句話也沒留，16日在家中意外驟逝。悲痛消息曝光，引發一位殯葬業者勸世，看過太多往生者都是因獨居邊緣人，錯失搶救黃金時間，「只能說人生無常，能珍惜的人事物，真的要好好珍惜...」

媽佛版紅人bb633633（過水流大師兄）最近在PTT有感而發，他透露，以前從事殯葬業遺體接運一職，周一特別繁忙，背後原因心酸，不少是雇主找不到員工，員警破門而入後，才發現對方已斷氣身亡，「通常到現場基本都差不多屍僵，比較扯的是，有些周一過去的時候，看到屍水都滲到床墊裡，代表其實假都還沒開始放...就掛了。」

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陳屍地點拉起封鎖線，鑑識小組來拍照時，員警都會先詢問宿舍管理員經過，然而10個有9個人皆一問三不知，「這人不熟唉」、「好像沒什麼朋友」、「我看他放假都在宿舍」、「好像除了吃飯時間會出房門，其他時間都在裡面唉...」

在一旁待命的原PO內心也頓時千頭萬緒，因為自己也是獨居，家人根本不知道居住地點，僅幾位同事知曉。原PO也開玩笑表示，抽屜已留下一封遺書，並交代同事「假如有一天我沒去上班也沒請假，你們就開公司車來接我就好！」

人生無常，原PO希望透過小鬼驟逝的新聞，呼籲大家「能珍惜的人事物，真的要好好珍惜」，尤其現代社會獨居狀況越來越普遍，「真的很多...各年齡層都有，不僅僅是老人家多，其實那種加班很多或是作息不正常的更多。」

▲▼大師兄，看過太多獨居猝死案件，呼籲能珍惜的人事物（圖／翻攝PTT ）

▲網友哭嚎一片。（圖／翻攝PTT ）

勸世文曝光後，底下網友也陷入一片低氣壓，「有點考慮要不要先寫遺書了」、「提早看透人生也不錯」、「我人生第一次暈倒就是在獨住的小套房廁所...真的有嚇到」、「邊緣年輕人越來越多了」、「推！這工作某方面來說是在做善事」、「之前一個人住也是，有次要去洗澡心臟突然刺痛不能呼吸，直接腳軟跪在地上，嚇死」、「 拜託我房子都租給單身宅男你別嚇我，各位身體給我顧好」。

▼ 大師兄曾碰過死者看謎片看到一半過世。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 看過太多獨居猝死案件，呼籲能珍惜的人事物（圖／翻攝PTT）
 

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