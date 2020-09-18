小鬼猝逝...呂秋遠提醒獨居者「做到10件事」！以免造成別人困擾

▲獨居並非壞事，但若能做到下列幾點，會讓生活更有保障。（示意圖／pakutaso）



實習記者周依儒／綜合報導

藝人小鬼黃鴻升16日在家中猝逝，由於他一人獨居，因此讓不少人開始探討獨居發生意外時的問題。律師呂秋遠昨（17）日深夜在臉書發文指出，2020是非常不平靜的一年，如果有決定要獨居的人，請務必做到幾件事。

呂秋遠表示，如果已經決定要獨居一輩子，請做好幾件事，且要盡量不要造成別人的困擾：

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一‧好好照顧自己，定期做健康檢查。如果在金錢上寬裕的話，也可以再做一點保險規畫。

二‧好朋友不用多，但一定要找到可以互相照應的人，最好每天一通電話，就算只是打招呼都好，現在就可以想想那個人是誰。

三‧去公證人那裡做「意定監護」的約定，也就是萬一自己出現無法自理生活的狀況，又想要讓好朋友擔任監護人，可以跟這個人約好，一起到公證人事務所辦理意定監護。至少不會讓討厭的人擔任你的法定監護人。

四.寫遺囑。只要自己親筆寫下來、註明年月日與親筆簽名就生效，至少可以確保你在意的人可以介入你的財產分配與後事安排。未成年人沒辦法指定監護人，但是如果真的能證明法定監護人不適任，還是可以在遺囑上要求自己的親人往後去法院爭取改定監護權。

五.要經常關心自己在意（他也在意你）的人，別吝嗇每天打電話或發訊息給對方，但是請不要傳早安圖，除非那是爸媽。

六.你的時間很有限，別太在意別人說了你什麼，因為那些人根本不在意你。

七.有些事想做，除了出國旅遊以外，現在就該去做，反正我們也不會知道，什麼時候人會走。

八.有空就擁抱你身邊的人，因為有體溫的擁抱，才是真實的感受。

九.如果你真的很邊，還是想找人說話，可以發訊息給我。我不一定能回答你，但是我還是會在意你說了什麼。

十.要快樂、盡量當個好人，這是我們一生都應該追求的目標。

2020年不是很愉快的一年，還好已經過了四分之三了。剩下的時候，我們好好過，也陪伴別人好好過。