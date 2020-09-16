連反應時間都沒有！他問「獨居者心肌梗塞」怎自救？網曝唯一解法

▲有家族遺傳史的人要特別注意。（示意圖／pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

小鬼黃鴻升16日被發現陳屍在北投住家，倒臥在浴室門口，上衣完整、褲子脫到一半，且口鼻出血身軀僵硬，外界懷疑很有可能是「心肌梗塞」猝死，但法醫目前尚未證實死因。有人在網路討論，很多獨居過世案例都是心肌梗塞，如果真的只有一個人住，遇到這狀況「要怎麼自救？」

一名網友在PTT表示，很多獨居者都是心肌梗塞死亡，完全沒有預兆，也沒反應時間，「有些身強力壯照樣中」，就算平時很注重身體健康也有可能無預警心肌梗塞，「遇到這種是不是只能兩腳開開準備投胎？」而且獨居者身邊也沒人可第一時間幫忙叫救護車，通常被發現的時候已經死亡多時，「請問遇到要怎麼自救？」

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▲黃鴻升真實死因相驗中。（圖／翻攝自小鬼臉書）



留言指出，通常遇到這狀況已經來不及反應，唯一能做的就是預防，也要定期健康檢查，如果有三高的人更要注意身體狀況，盡量別熬夜、續酒等等，「平時要看醫生，該吃藥就吃，作息正常別過勞別熬夜」、「有家族心臟病史就定期檢查，有需要醫生就會開硝化甘油」、「胸部或左手臂不正常疼痛就要打電話了」、「有感覺時就要趕快，不要硬撐」、「預防勝於治療，心臟病不是肥宅專利。」

另一名網友也在PTT表示，不少人都是自己租屋住外面，萬一今天在房間內失去意識，等到公司通知家人，家人詢問房東，最後房東才來開門，「這樣至少要48小時以上了，保證GG」，獨居者在家裡發生意外有什麼辦法能縮短救援時間？其他人建議，「獨居肥宅最好找個獨居肥宅約好定時報平安，8小時沒回報就報警那種。」