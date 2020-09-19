轉彎遇行人禮讓…一轉秒被警攔「違規」！駕駛傻了：他讓我過的欸

▲轉彎遇行人禮讓，他一轉秒遭警攔。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／南投報導

南投一名駕駛在臉書上發布一段影片，只見他開車準備右轉，而一名學生正在過馬路，當時他放慢車速好讓學生通過，但學生卻停下來示意他先過。孰料，駕駛一轉過去，立刻被前方警察攔下，並表示他違規未禮讓行人，還因此開了張2000元的罰單，讓駕駛相當錯愕。

駕駛在臉書《爆廢公社》發了一段影片寫道，「不是啊！小朋友叫我過的呀！」而透過畫面，只見路口亮著綠燈，右轉轎車一輛接一輛，駕駛也正準備右轉，而當他準備轉過去時，碰巧遇到一名學生在過馬路，他當下就停車相讓，但學生卻後退幾步，並揮手示意讓他先過。

▲駕駛一轉彎立刻被警察攔下，讓他相當傻眼。（圖／翻攝爆廢公社）

沒想到，當駕駛一轉過路口，2名警察就立刻站出來攔車，並且上前告知他違規，而原因是「未禮讓行人」，還開了一張2000元的罰單，讓他相當錯愕。

此貼文一出，不少網友見狀傻眼，紛紛留言，「他一定是警察的卧底」、「那小朋友跟警察同伙的…」、「這一切都是套路」。對此，警方也出面回應，行人並沒有指揮權，也因此汽車還是必須得讓行人先通過，而畫面中的2部右轉汽車都違規。

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