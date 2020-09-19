　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轉彎遇行人禮讓…一轉秒被警攔「違規」！駕駛傻了：他讓我過的欸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼轉彎遇行人禮讓，他一轉秒遭警攔。（圖／翻攝爆廢公社）

▲轉彎遇行人禮讓，他一轉秒遭警攔。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／南投報導

南投一名駕駛在臉書上發布一段影片，只見他開車準備右轉，而一名學生正在過馬路，當時他放慢車速好讓學生通過，但學生卻停下來示意他先過。孰料，駕駛一轉過去，立刻被前方警察攔下，並表示他違規未禮讓行人，還因此開了張2000元的罰單，讓駕駛相當錯愕。

駕駛在臉書《爆廢公社》發了一段影片寫道，「不是啊！小朋友叫我過的呀！」而透過畫面，只見路口亮著綠燈，右轉轎車一輛接一輛，駕駛也正準備右轉，而當他準備轉過去時，碰巧遇到一名學生在過馬路，他當下就停車相讓，但學生卻後退幾步，並揮手示意讓他先過。

▲▼轉彎遇行人禮讓，他一轉秒遭警攔。（圖／翻攝爆廢公社）

▲駕駛一轉彎立刻被警察攔下，讓他相當傻眼。（圖／翻攝爆廢公社）

沒想到，當駕駛一轉過路口，2名警察就立刻站出來攔車，並且上前告知他違規，而原因是「未禮讓行人」，還開了一張2000元的罰單，讓他相當錯愕。

此貼文一出，不少網友見狀傻眼，紛紛留言，「他一定是警察的卧底」、「那小朋友跟警察同伙的…」、「這一切都是套路」。對此，警方也出面回應，行人並沒有指揮權，也因此汽車還是必須得讓行人先通過，而畫面中的2部右轉汽車都違規。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

廚房在1樓…屋內2、3樓卻放3桶瓦斯！消防疑「氣爆原因不單純」

連續大戰人妻「11天」！小王怨「餵不飽」：精還沒存滿，又要製造

哭聲門外都聽見！東海氣爆1家3口喪命　家屬見屍崩潰：我的孫子啊

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
男狂刺孕婦滿身血還回家洗澡　25小時後女友陪投案：我殺人了
快訊／紐約州爆大規模槍擊「至少16人中彈」　傳多人喪命
快訊／台南工人突「持刀猛砍」同事　1死1重傷
快訊／午後雷雨報到！新北等10縣市大雨特報　防雷擊強陣風
東海氣爆一家3口亡！妻同事曝「老公不定時炸彈」：常喊同歸於盡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

化腐朽為神奇！屏東監獄：首創大規模養殖黑水虻成功案例

高雄又見空污！亞聚林園廠冒濃煙直竄天際　環保局最重開罰500萬

海象差！陰陽海8潛水客遊不回岸邊　海巡出動救回脫力潛客

狂刺孕婦滿身血...冷血男返家洗澡換裝　25小時後女友陪投案：我殺人了

下輩子想再當您的兒子…警中彈成植物人23年後離世　老父淚：以你為榮

快訊／高雄美濃轎車翻覆溪中！1男無生命跡象...2人輕傷獲救

轉彎遇行人禮讓…一轉秒被警攔「違規」！駕駛傻了：他讓我過的欸

竹科2期擴建喬不攏　官員、自救會互嗆「你找台積電阿」

快訊／北市中山區變電箱故障　住戶無電30mins...台電搶修

快訊／工作分配不均！台南工人突「持刀猛砍」同事　釀1死1重傷

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

化腐朽為神奇！屏東監獄：首創大規模養殖黑水虻成功案例

高雄又見空污！亞聚林園廠冒濃煙直竄天際　環保局最重開罰500萬

海象差！陰陽海8潛水客遊不回岸邊　海巡出動救回脫力潛客

狂刺孕婦滿身血...冷血男返家洗澡換裝　25小時後女友陪投案：我殺人了

下輩子想再當您的兒子…警中彈成植物人23年後離世　老父淚：以你為榮

快訊／高雄美濃轎車翻覆溪中！1男無生命跡象...2人輕傷獲救

轉彎遇行人禮讓…一轉秒被警攔「違規」！駕駛傻了：他讓我過的欸

竹科2期擴建喬不攏　官員、自救會互嗆「你找台積電阿」

快訊／北市中山區變電箱故障　住戶無電30mins...台電搶修

快訊／工作分配不均！台南工人突「持刀猛砍」同事　釀1死1重傷

楊丞琳親曝黃鴻升最後一面　21年初戀「為了1個人」狂抬槓

化腐朽為神奇！屏東監獄：首創大規模養殖黑水虻成功案例

被年輕殞落生命拯救！他遇「小1.6倍心臟」器捐：最後一刻仍盼他醒

金喜善遭神秘男尾隨企圖謀殺！周元24hrs貼身保護「主動同居」

台灣隨處見騎樓「為何不規劃人行道？」　網嘆1事實：是人的問題

大雷雨襲竹苗屏！10縣市大雨特報　防雷擊強陣風

中職／林宥穎示範本壘觸殺　古久保健二：正確動作

2020海論／汪洋不到場或改為視訊致詞　劉結一代表會見台灣嘉賓

中職／樂天推翁瑋均戰羅傑斯止5連敗　先發打序出爐

中職／賽前30分鐘緊急回應聯盟說明　丘總強調：會議無共識

社會熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

即／東海商圈氣爆4死　仍有民眾受困

氣爆中喊醒房客　老公卻命喪火窟

即／台中孕婦遭房客男友持刀猛砍

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

即／東海大學商圈氣爆　民宅凌晨竄火

驚悚畫面曝！直播開門見屍...「滿地屍水」噁臭撲鼻

小鬼初判主動脈剝離　法醫採檢驗死因

即／男爬上關渡橋！周邊交通塞爆　網崩潰

東海商圈氣爆4死1傷　「謝謝房東阿嬤救了我」

即／東海商圈4死氣爆　一家三口逃生不及喪命

武界壩救難司機怨只顧車　盧妻大兒子回應了

館長挨槍爆內幕：「靠近我」會被打

更多熱門

相關新聞

騎士被攔下來「紅燈右轉」神展開…警秒道歉

騎士被攔下來「紅燈右轉」神展開…警秒道歉

「警察大人，你累了嗎？」彰化一名男騎士分享爆笑經歷，今（18）日騎車經過十字路口，確認是綠燈號誌，才敢右轉到民生路上，卻被前方員警攔下來，劈頭直呼紅燈違規右轉，結果真相超展開，掀起千名網友驚呼「樓主簡直跟中頭獎一樣幸運了！」

騎機車不戴帽亂超車推人險害摔　GG了

騎機車不戴帽亂超車推人險害摔　GG了

女通緝犯拒檢衝撞警車逃逸遭活逮

女通緝犯拒檢衝撞警車逃逸遭活逮

台中女騎士噴10公尺亡　夫帶3子女招魂

台中女騎士噴10公尺亡　夫帶3子女招魂

速霸陸車主最容易被開超速罰單？

速霸陸車主最容易被開超速罰單？

關鍵字：

禮讓行人右轉違規

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面