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台中女騎士碰撞校車「噴10公尺」！留一攤血慘死　夫帶3子女招魂

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記者柯沛辰／綜合報導

台中市西屯區9日上午發生一起死亡車禍，58歲陳姓婦人騎車前往中科光電廠區上班，不料行經路口時，疑似想搶快跨雙黃線迴轉，導致後方校車反應不及，直接將她撞飛10公尺遠。陳婦頭部受到重創，送醫後仍傷重不治，讓丈夫和3名兒女悲痛不已。

陳姓婦人家住龍井區，9日早上6點多騎車出門上班，不料行經西屯路和東大路口時，疑似想搶快迴轉，當場左切要跨越雙黃線。後方遊覽車見狀，第一時間雖緊急煞車，但仍閃避不及撞上，導致陳婦當場噴飛，在地上滾了一圈，留下一灘鮮血，機車則卡進遊覽車下。

▲▼台中市西屯區西屯路近東大路9日發生一起車禍。（圖／民眾提供）

▲機車卡進遊覽車下。（圖／記者李忠憲翻攝）

警消到場發現，陳婦原先雖有戴安全帽，但安全帽噴飛，頭部受到重創，已無呼吸心跳，經送醫救治仍回天乏術。丈夫接獲噩耗難以置信，帶著3兒女重回現場招魂，但神情難掩悲傷，面對鏡頭不禁哽咽。

47歲林姓肇事司機說，陳婦原先在右前方，但途中突然左切，「她迴轉過來撞我，我剎車不及」。台中六分局交通分隊長張木榆指出，林姓司機未酒駕，經查是台中市某國中的外包校車，案發時正要去載學生，不料卻發生車禍。

由於林、陳2人酒測值為零，警方後續將調閱遊覽車行車紀錄器，進一步釐清肇事責任，全案暫依過失致死罪偵辦。

▲▼台中市西屯區西屯路近東大路死亡車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲車禍現場一片狼藉，讓人怵目驚心。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中西屯女騎士碰撞遊覽車。（圖／翻攝臉書《爆廢公社二館》）

▲陳婦突然左切。（圖／翻攝臉書社團／爆廢公社二館）

▲▼台中西屯女騎士碰撞遊覽車。（圖／翻攝臉書《爆廢公社二館》）

▲遊覽車閃避不及。（圖／翻攝臉書社團／爆廢公社二館）

▲▼台中西屯女騎士碰撞遊覽車。（圖／翻攝臉書《爆廢公社二館》）

▲陳婦遭撞飛。（圖／翻攝臉書社團／爆廢公社二館）

▲▼台中西屯女騎士碰撞遊覽車。（圖／翻攝臉書《爆廢公社二館》）

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