牙籤男勾美豔人妻「家中激戰」　兒推門驚見活春宮揭姦情

圖文／鏡週刊

俗話說「烈女怕纏郎」，一名小牙籤男遇上美豔人妻後，熱烈追求對方，人妻雖然一開始拒絕，但在牙籤男展開猛烈攻勢後，最後終於成功贏得芳心。而牙籤男「武器」雖小，和人妻還是經常到摩鐵「嘿咻」，某次更約在人妻家中「激戰」，意外被人妻兒子目睹「活春宮」，姦情就此曝光。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》分享一名案例，表示有一名「武器」不大的牙籤男，看上了一名人妻，雖然在追求過程中屢屢被拒絕，仍鍥而不捨，最後終於打動了這名人妻，開啟了不倫關係。儘管牙籤男的「武器」偏小，但人妻與牙籤男還是經常相約在摩鐵「激戰」，某次牙籤男忍不住欲火，直接跑到人妻家中「開戰」，沒想到「啪」到一半就發生了悲劇。

當時人妻年幼的兒子因為肚子太餓，推開房門找媽媽，牙籤男與人妻床戰的畫面全被兒子看光光，意外揭穿人妻偷情的真相。而人妻的丈夫知道被戴綠帽後，憤而向牙籤男提出35萬元的求償金。

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來賓許常德被鄭弘儀問到，如果自己是綠帽夫會怎麼向小王求償？他稱自己的想法可能跟一般人不太一樣，求償的金額越大，表示受的傷越重，認為求償這件事本身有些怪怪的，「當你把另外一半物化當成商品，然後貼了價錢的時候，你跟他是什麼關係？這也很奇怪。」若是自己不能接受就會離婚，可以的話就再給自己3次機會，表示：「這3次機會是讓自己不要這麼緊繃。」

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