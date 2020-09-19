　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

牙籤男勾美豔人妻「家中激戰」　兒推門驚見活春宮揭姦情

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

一名牙籤男愛上人妻，偷情被發現後遭求償35萬元。（示意圖，翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

俗話說「烈女怕纏郎」，一名小牙籤男遇上美豔人妻後，熱烈追求對方，人妻雖然一開始拒絕，但在牙籤男展開猛烈攻勢後，最後終於成功贏得芳心。而牙籤男「武器」雖小，和人妻還是經常到摩鐵「嘿咻」，某次更約在人妻家中「激戰」，意外被人妻兒子目睹「活春宮」，姦情就此曝光。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》分享一名案例，表示有一名「武器」不大的牙籤男，看上了一名人妻，雖然在追求過程中屢屢被拒絕，仍鍥而不捨，最後終於打動了這名人妻，開啟了不倫關係。儘管牙籤男的「武器」偏小，但人妻與牙籤男還是經常相約在摩鐵「激戰」，某次牙籤男忍不住欲火，直接跑到人妻家中「開戰」，沒想到「啪」到一半就發生了悲劇。

當時人妻年幼的兒子因為肚子太餓，推開房門找媽媽，牙籤男與人妻床戰的畫面全被兒子看光光，意外揭穿人妻偷情的真相。而人妻的丈夫知道被戴綠帽後，憤而向牙籤男提出35萬元的求償金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

來賓許常德被鄭弘儀問到，如果自己是綠帽夫會怎麼向小王求償？他稱自己的想法可能跟一般人不太一樣，求償的金額越大，表示受的傷越重，認為求償這件事本身有些怪怪的，「當你把另外一半物化當成商品，然後貼了價錢的時候，你跟他是什麼關係？這也很奇怪。」若是自己不能接受就會離婚，可以的話就再給自己3次機會，表示：「這3次機會是讓自己不要這麼緊繃。」

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿


更多鏡週刊報導
陳時中撞臉百年前日本名將　鄉民大驚「保證沒P圖」
「我跟妳男友睡了」　鄰居留紙條揭殘忍真相
女「徒手抓虎蛋」PO臉書　遭網出征竟喊：沒有大力揉

►神級保養品，地位無法動搖

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
獨／小鬼驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」
小鬼主動脈剝離致死　心臟醫曝「過程兇猛」：一半人當下就死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牙籤男勾美豔人妻「家中激戰」　兒推門驚見活春宮揭姦情

黃鴻升救他一命！鬱症路人淚揭「暖男舉動」...昨小鬼入夢說9字

洋蔥版「紅衣小女孩」超暖！從小被關籠受虐長大成警察：為了跟你們一樣

網紅車禍「下半身癱瘓」　「大號無法控制」崩潰：睡一睡死掉好了

蟹黃醬超下飯！瓶身標示「完全沒加蟹黃」　業者揭原因：合法啊

最美醫師許書華曝「主動脈剝離」症狀： 撕裂性胸痛、背痛像刀割

大變天！下周2波鋒面「更強冷空氣」接力　吳德榮：全台跌破20°C

小鬼驟逝！主動脈剝離5危險族群曝光　「又高又瘦」竟也上榜

台北東區好亮眼！ 　集結藝術家、潮人推出「後藝情共制計畫」

主動脈剝離徵兆「痛到像背後砍一刀」　最易引發5族群曝光

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　士檢曝關鍵死因：疑心血管問題

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

牙籤男勾美豔人妻「家中激戰」　兒推門驚見活春宮揭姦情

黃鴻升救他一命！鬱症路人淚揭「暖男舉動」...昨小鬼入夢說9字

洋蔥版「紅衣小女孩」超暖！從小被關籠受虐長大成警察：為了跟你們一樣

網紅車禍「下半身癱瘓」　「大號無法控制」崩潰：睡一睡死掉好了

蟹黃醬超下飯！瓶身標示「完全沒加蟹黃」　業者揭原因：合法啊

最美醫師許書華曝「主動脈剝離」症狀： 撕裂性胸痛、背痛像刀割

大變天！下周2波鋒面「更強冷空氣」接力　吳德榮：全台跌破20°C

小鬼驟逝！主動脈剝離5危險族群曝光　「又高又瘦」竟也上榜

台北東區好亮眼！ 　集結藝術家、潮人推出「後藝情共制計畫」

主動脈剝離徵兆「痛到像背後砍一刀」　最易引發5族群曝光

鬼門關猝死！高雄夜市攤販老闆「突倒地亡」　15分前還在滑手機…

牙籤男勾美豔人妻「家中激戰」　兒推門驚見活春宮揭姦情

查小鬼死因「解剖殘酷」死無全屍…檢察官怒了！親曝真實過程

遭美國禁止下載！TikTok聲明：為上億用戶帶來快樂　對此深感失望

喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割　性侵兒童判死

頭獎摃龜！「大樂透加碼」剩81組100萬未開出　9/22續開

國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

中職／樂天推翁瑋均止5連敗　兄弟派羅傑斯搶勝

2020最新11款男香推薦！首款為男生設計的玫瑰香水　連女生都愛上

快訊／八里男深夜詭異走入淡水河失蹤　警消派員搜救中

直擊！新店山區地底「獵奇住宅」隧道亮燈24hrs、空間宛如異次元

生活熱門新聞

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

下周2波鋒面　更強冷空氣跌破20°C

日本人一餐「滿滿澱粉」仍比台人瘦！

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

主動脈剝離5危險族群曝　高又瘦竟上榜

小鬼救他一命！鬱症路人淚揭暖舉

搭高鐵被塞一疊鈔！說加油秒下車

趕在徵用前！7-11開賣2萬盒淡橙橘口罩

網紅車禍癱　「大號無法控制」崩潰

滴妹手搖中部店月薪曝　比工程師多賺9K！

保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張左側通行

許書華形容主動脈剝離： 撕裂性胸痛像刀割

小鬼IG「2天漲20萬粉」　網爆鼻酸分析

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

主動脈剝離兇猛！醫：胸口像被撕開

黃鴻升殞落　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

小鬼初判主動脈剝離　法醫採檢驗死因

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

小鬼主動脈剝離猝逝　醫：此生最痛

驚悚畫面曝！直播開門見屍...「滿地屍水」噁臭撲鼻

更多

最夯影音

更多
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面