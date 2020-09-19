把中俄當假想敵　艾斯培：美國將打造355艘未來艦隊

▲美國防部長埃斯珀（左）與美國參謀長聯席會議主席麥利（右）出席閉門簡報會議。（圖／達志影像／美聯社）。

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國國防部長馬克.艾斯培（Mark Esper）表示，美國的海軍實力遠在中國之上，即使美國現在不再建造新軍艦，中國也需花費數年才能趕上。但他強調，美國應持續建造新式軍艦，才能確保美國海軍在世界的領導地位。

艾斯培於16日在蘭德公司（RAND）演講時表示，五角大廈特別設立了新的國防政策辦公室，並成立了中國戰略管理小組，以用來對付中國，同時也將俄羅斯列為戰略假想敵。他抨擊中俄雙方常利用掠奪性經濟，政治顛覆和軍事力量試圖去改變勢力平衡，創造出對他們有利的局面，並常以犧牲他人為代價。

艾斯培證實，美軍正致力打造未來艦隊。他提到這會是一支超過355艘艦隊的均衡力量。艾斯培更指出，未來美國艦隊將由更多體積小的水面艦艇組成，可選的無人操作和自主的水面及水下艦艇；搭載各類型的無人航空母艦艦載飛機；這將會是一支規模更大，能力更強的潛艇部隊和現代化戰略部隊。

為了達成這些目標，美國海軍先前簽署了一份7.95億美元的合約，用來購買新型導彈護衛艦，並可選擇再買9艘同級的護衛艦，合約總額接近56億美元。