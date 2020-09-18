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擴大對台軍售！專家認「美政策改變」...曝驚人真相：多數人看不懂

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▲MQ-9B SeaGuardian,海上衛士無人機。（圖／ General Atomics）

▲MQ-9B。（圖／ General Atomics）

記者邱茀濱／綜合報導

無視中國的警告，美國不斷加大對台軍售案，近日又爆出，正計畫批准價值約70億美元（約新台幣2,057億元）的軍售案，包括7項主要武器系統，如地雷、巡弋導彈、無人機與反艦導彈等。不過，此舉看在軍事評論家眼裡，卻是美國對台軍事政策已經改變，「從協助防禦改為支持防禦」。

美加大對台軍售案，讓多數人拍手叫好，但軍事評論家邱世卿卻認為，其實這代表一種美國對台軍事政策改變的訊號，從協助防禦改為支持防禦，「以前是你們不需要這些武器，由我們來。現在變成你們加油，我們鼓勵。只是大多數人看不懂。」

根據CNN報導，華府很快就會正式批准大規模的「MQ-9B死神」（Reaper）無人機軍售案，總價約在6億美元（約新台幣176億元）;《華爾街日報》則指出，這筆高階無人機的軍售案價值約在4億美元（約台幣117億元），計畫內含感應器、後勤、培訓及其他設備。

長久以來，華府都根據《臺灣關係法》向台灣提供武器，在美國總統川普執政期間，台美關係日益密切，對台軍售有顯著增加，總價值超過130億美元，包含數十架F-16戰鬥機、M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）、可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT）。

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