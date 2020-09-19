遊艇狂潮嗨翻！「夜宿遊艇、船主之夜、海味市場」三體驗先登場

▲航港局辦理遊艇狂潮活動。（圖為樂雅號／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

為推廣遊艇休閒活動，交通部航港局辦理「遊艇狂潮」，系列活動包括遊艇自駕體驗、遊艇夜宿體驗、一日船管家、遊艇登船搭乘體驗、北台灣最大船聚，將於近期連續兩天在基隆八斗子漁港遊艇泊區登場。

航港局原訂今（19）日舉辦遊艇狂潮系列活動，然而本周末海象不佳，因此海上出航活動將擇期辦理，針對已報名參加搭乘體驗及自駕體驗的民眾，航港局將提供民眾後續梯次選擇或退費機制。

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航港局表示，雖取消部分海上活動，但原規劃的陸上活動，包含最青的海味市集、精彩的藝文表演、寓教於樂的海洋元素DIY體驗、船主之夜及於泊區內的夜宿遊艇、一日遊艇管家等仍如期舉辦。

航港局表示，遊艇發照數量以每年約2千張穩定成長，代表遊艇活動人口不斷的有新血投入，希望透過遊艇自駕體驗活動，限量200個名額，號召有駕照的民眾共同參與，重溫駕駛遊艇的樂趣。

▲遊艇狂潮今起登場。（圖／航港局提供）

針對沒有遊艇駕照的民眾，航港局也規劃遊艇搭乘體驗活動，安排基隆在地導覽人員，以漁人視角航行解說，環繞整個基隆潮境海灣，為民眾帶來絕美的視覺饗宴，認識基隆海灣之美。

而夜宿遊艇體驗為期兩天一夜，共4個梯次、限量40個名額，每人花費2000元除了可以享用船上飲食與設施以外，更能體驗躺在遊艇上欣賞夜晚星空的享受，此外還有賓至如歸的遊艇管家服務，相當適合親子旅客參與。

▲▼遊艇狂潮系列活動包括自駕、夜宿等。（圖為樂雅號／航港局提供）

系列活動中最大重點就是北台灣最大船聚，將集結40艘遊艇共同啟航。活動包含海味市集展售，滿足船主各式海上休閒活動、浮潛、海釣等需求，還有壓軸的海上狂潮盛會，安排船行陣列同時啟航，最後還有夜晚的船主之夜派對，提供船長之間的交流派對時光。

航港局表示，台灣擁有豐富的海洋觀光資源，為拉近民眾與遊艇的距離，已連續第七年舉辦遊艇推廣活動，增進民眾對遊艇的認識，帶動遊艇休閒風潮。除系列活動外，還有音樂演出、最青的海味市集、寓教於樂的海洋元素DIY體驗等。