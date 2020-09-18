快來品竹藝遊埤塘　2020桃園地景藝術節開幕為期17天

▲2020桃園地景藝術節於平鎮雙連埤開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園地景藝術節」18日在平鎮雙連埤啟動，活動為期17天至10月4日，在中壢大崙、平鎮雙連埤舉辦，今年以「構築城市」及「竹」為主題，邀請國內外藝術家51位，跨國共同創作28組藝術作品，期間亦有4場論壇、7場大型活動、5條小旅行路線，美麗的竹編作品加上埤塘景緻，適合全家觀賞並拍照打卡。

▲2020桃園地景藝術節於平鎮雙連埤開幕。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於開幕式表示，桃園地景藝術節已成為國內藝術活動的重要品牌，作為國內外藝術家交流的平台，地景藝術節不僅可探索人與土地的關係，也能讓地方居民認識生活環境，認同自身所生活的土地，同時藉由眾多竹藝術品，更了解城市及鄉村、人與建築間的關係，歡迎市民朋友踴躍前來體驗桃園竹藝術的美好。

鄭文燦說，2020桃園地景藝術節從平鎮雙連坡至中壢大崙，剛好坐落於青埔地區至中壢的鄉村地帶，由於階梯地形及埤塘之故，具有獨特的地景面貌。此外，本次地景藝術節以竹為題，其源自於桃園占全台灣竹產業原料來源約6成，是生活中不可或缺的材料，適合發展竹藝術，不少客家、閩南及原民族群各有其竹藝傳統，相信市民朋友可透過大型竹藝術有所體會，未來部分竹藝術也會就地保留，部分竹藝術移置公園，打造公共藝術的一環。

包括市議員徐其萬、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、文化部政務次長彭俊亨、市府副秘書長邱俊銘、文化局長莊秀美、警察局副局長廖美鈴、中壢區長鄭詩鈿、平鎮區長鄭錦文、桃園市立美術館長劉俊蘭、中央大學校長周景揚均一同出席開幕式。

・免運費超級划算