2020桃園地景藝術節以「構築城市」為主題　創作28組藝術作品

▲2020桃園地景藝術節，以「竹」為主要素材，創作28組藝術作品。（圖／邱俊銘臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園地景藝術節即將於9月18日至10月4日展開，為期17天，以「構築城市」為主題，邀請51位國內外藝術家，創作28組藝術作品，並以「竹」為主要素材，思考竹材進入生活空間及竹產業發展的可能性，展區分別位於中壢大崙、平鎮雙連坡地區，歡迎民眾參展。

市府文化局指出，2020桃園地景藝術節受邀的51位國內外藝術家，分別來自日本、印尼、緬甸等國際藝術家，創作28組藝術作品。其中，大崙展區以豫章湖、崇德宮及鄰近社區為主要藝術品展出位置，計展出9件藝術作品，雙連坡展區以碉堡公園、石門大圳過嶺支渠休憩步道、中央大學一帶為展出區域，計展出19件藝術作品。

▲▼2020桃園地景藝術節，以「竹」為主要素材，創作28組藝術作品。（圖／邱俊銘臉書提供）

今年桃園地景藝術節以「構築城市」為主題，主要製做的素材以「竹」為主，讓民眾看見並思考竹材進入生活空間及竹產業發展的可能性，同時也從城市未來、自然地景與循環經濟出發，探討都會與鄉村、土地及建築的關係，從高度都市化的核心區域跨越城鄉線，從一路之隔的距離討論桃園城鄉風貌的發展與變化，基於這二區域的發展歷程，讓民眾看見生態、建築與人文的關係。

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