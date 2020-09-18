小鬼黃鴻升初判「主動脈剝離」！法醫採集腦部切片、體液驗死因

▲檢方進行解剖驗屍，發現黃鴻升主動脈剝離。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）。



記者柯振中、陳雕文、劉昌松／新北報導

藝人「小鬼」黃鴻升在北投住宅中猝逝，16日被父親發現時已經屍僵，震驚社會與娛樂圈。經過解剖，檢方說明，黃鴻升身上沒有外傷，但有主動脈剝離的症狀，初步判定是心血管問題，但詳細死因仍須等待法醫的鑑定報告才能釐清。目前法醫已經採集臟器、腦部的切片，同時抽取體液，送到研究所進行病理化驗，結果預計一個月出爐。

黃鴻升15日與父親吃完飯，還有到東區談公事，晚間返回北投住宅後，再也沒有出門。黃父16日前往兒子的住處，進門發現冷氣、電視還開著，但怎麼叫人都沒有反應，感到相當不對勁，因此進入臥室查看，才發現兒子倒在地上，已經明顯死亡。

▲黃鴻升的遺體被送到板橋殯儀館解剖相驗，父親與妹妹聽完結果後離開。（圖／記者李毓康攝）



由於現場沒有打鬥痕跡，也沒有酒瓶、藥物等物品，浴室內也已經放好洗澡水，檢警研判，黃鴻升可能是猝死。檢方18日會同法醫對遺體進行解剖，初步釐清死因，發現有主動脈剝離的狀況，疑似是因為心血管問題所造成，但詳細原因仍待法醫鑑定報告出爐，才有辦法釐清。

目前法醫已採集黃鴻升的臟器、腦部切片，並抽取體液，送交法醫研究所進行相關病理化驗，結果預計一個月出爐。

根據相關文獻紀載，主動脈剝離指的是「血管內壁因壓力而撕裂、剝開」，導致血流順著破洞流入血管壁，形成假的管腔，壓迫到原先的主動脈血管。而主動脈剝離的主要誘發因素有5種，發生這種症狀的患者當中，三分之二的患者都有高血壓病史，其次為先天結締組織疾病（如馬凡氏症候群）、先天性動脈窄縮、懷孕或胸部外傷等。

若發生急性主動脈剝離，患者最典型的症狀為劇烈胸痛，接著血管的內膜、中層順著血流剝離，疼痛也會開始轉移，其他主要典型症狀則是血壓升高、休克、腹痛等。依據相關統計，若發生急性主動脈剝離，至少有50％的患者會在48小時內死亡，也就是發生後每拖一個小時，死亡率就會上升1％。

▼黃鴻升才36歲，猝逝讓社會震驚。（圖／滾石提供）

