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大馬4名女大生停加油站休息　座車排氣管漏氣釀「3死1傷」

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▲技術人員發現，汽車的 排氣管發出很大聲響及濃煙，懷疑有地方洩漏。（圖／翻攝自中國報）▲4名好友就此天人永隔。（圖／翻攝自Penang Kini）

▲技術人員發現，汽車的 排氣管發出很大聲響及濃煙，懷疑有地方洩漏。（圖／翻攝自中國報）

實習記者劉雪兒／綜合報導

千萬別在車上睡覺！馬來西亞有4名巫裔女大學生乘坐同一輛車到檳城遊玩，沒想到在返回途中，因為太疲憊於是停靠在加油站的停車場附近休息，最後因吸入太多的廢氣，其中一名女子當場身亡，另外2名也送醫搶救後不治，造成3死1傷的悲劇。

▲技術人員發現，汽車的 排氣管發出很大聲響及濃煙，懷疑有地方洩漏。（圖／翻攝自中國報）▲4名好友就此天人永隔。（圖／翻攝自Penang Kini）

▲4名好友就此天人永隔。（圖／翻攝自Facebook／Penang Kini）

根據馬媒《中國報》報導，4名女學生同修藥劑系，其中2名還是雙胞胎，而這起悲劇由其中一位女學生的父親揭發的，因為等不到女兒回家，他後來到女兒最後一次告知的地點打轉，沒想到卻看到女兒躺在車裡一動也不動，其餘3人也不省人事，於是趕緊打電話報警。

警方接獲後趕到事發地點時，坐在副駕駛座的女同學已沒有呼吸心跳明顯死亡，另3名同學則緊急送往醫院，其中2名女子也搶救無效，後來技術人員對該汽車進行檢查，發現排氣管發出很大聲響及濃煙，他們初步懷疑，車子的排氣管有地方洩漏，導致煙霧被吸入車內空間。

根據警方的說法，閉路電視顯示出，4名女學生於16日8時30分抵達加油站的停車場，期間還曾外出買食物，回到車內後就再也沒有出來，直到其中一名死者的父親到場。

值得一提的是，汽車在停駛的狀態下，車內外的空氣難以進行對流，發動機長時間運轉排出的「一氧化碳」便可能逐漸聚集在車內，無色無味的一氧化碳讓中毒者渾然不知，輕度症狀可能只會有頭痛、四肢無力，一旦濃度大幅增加時，可能會在3-5分鐘內引發心臟缺氧、心肌梗塞及肌肉壓迫壞死等現象，終至休克、死亡。

Kejadian memilukan awal pagi ini di Shell Samagagah Lebuhraya PLUS hala utara. Dilaporkan dua orang wanita meninggal...

Penang Kini 发布于 2020年9月16日周三

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