超過3公尺兇猛「巨鱷」直接游到你家門　颶風淹水附贈毒蛇猛獸

記者張寧倢／綜合報導

颶風莎莉16日侵襲美國墨西哥灣沿岸，引發多處洪災，阿拉巴馬州一名女子家門外竟出現一隻3公尺以上的大鱷魚在水中游來游去，拍影片上傳社群，「這就是為什麼我們在這個島上不想出門的原因，他（鱷魚）簡直是個怪物！」

據《紐約郵報》報導，莎莉颶風16日登陸後，住在阿拉巴馬州的貝內特（Tina Bennett）的自家庭院就積水成災，卻也讓她意外地拍到鱷魚在市區出沒的蹤跡，當地電視台WKRG-TV分享了貝內特的影片，可以聽見貝內特感到十分驚訝地說，「哦！我的天，這是我們家的窗外！一隻10到12英呎（約3到3.6公尺）長的大鱷魚。」

▲阿拉巴馬州女子家門出現一隻大鱷魚。（圖／翻攝自NEW YORK POST）

貝內特將另一段影片分享到個人Facebook頁面表示，我們被水、鱷魚和毒蛇團團包圍著，「這就是為什麼我們在這個島上不想出門的原因，而且還有更多隻，哦！他（鱷魚）簡直是個怪物！」

據美國有線電視新聞網《CNN》報導，莎莉登陸時風力達每小時105英里（約168公里），為2級颶風，但已於當地時間17日減弱為熱帶低氣壓。這場風暴給墨西哥灣沿岸的一些城鎮帶來了超過2英呎（約60公分）的洪水，造成大面積淹水。

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