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新化警破職業賭場　不分國籍26名男女賭客全都辦

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▲台南市新化警分局破獲職業賭場，現場逮獲王姓莊家、負責把風邱姓犯嫌及26名賭客，其中包含7名東南亞外籍女子，全部帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化警分局破獲職業賭場，現場逮獲王姓莊家、負責把風邱姓犯嫌及26名賭客，其中包含7名東南亞外籍女子，全部帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局9月17日深夜10時50分，據報循線在新化區大坑里大坑尾1處鐵皮屋，破獲1起職業賭場，現場逮獲王姓莊家、負責把風邱姓犯嫌及26名賭客，其中包含7名東南亞外籍女子，全部帶回偵辦。

▲台南市新化警分局破獲職業賭場，現場逮獲王姓莊家、負責把風邱姓犯嫌及26名賭客，其中包含7名東南亞外籍女子，全部帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這起職業賭場案係由新化分局那拔派出所長接獲情資，有賭客在新化果菜市場停車場聚集後往賭場出發，經報告分局後由偵查隊派員跟監，知義所、左鎮所等線上警力配合加強查緝賭客去向，17日深夜10時許，左鎮分駐所副所長陳志明巡邏時發現某賭客車輛，自左鎮往新化大坑尾方向行駛，立即通報並跟隨，始破獲這起職業賭場。警方查扣骰盅、骰子、押點數墊子等賭具及賭資新台幣4500元，王嫌3人依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，26名賭客依違反社會秩序維護法裁罰合計新台幣10萬8千元。

▲台南市新化警分局破獲職業賭場，現場逮獲王姓莊家、負責把風邱姓犯嫌及26名賭客，其中包含7名東南亞外籍女子，全部帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化警分局破獲職業賭場，現場逮獲王姓莊家、負責把風邱姓犯嫌及26名賭客，其中包含7名東南亞外籍女子，全部帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曹姓犯嫌涉嫌承租鐵皮屋為場地，聘雇王姓男子為莊家，邱姓男子於戶外把風，遇警方查緝則通報並阻擋警方進入，該賭場以偏僻之鐵皮屋作為掩護，賭客依約聚集後再至賭場，藉此躲避警方查緝，以為警方不會發覺，沒想到新化警方那麼厲害，跟監賭客車輛破獲這起賭博案。

▲台南市新化警分局破獲職業賭場，現場逮獲王姓莊家、負責把風邱姓犯嫌及26名賭客，其中包含7名東南亞外籍女子，全部帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局長許芳毅呼籲，賭博影響自己家庭及社會治安，警方取締職業賭場不分白晝，也不會因新冠病毒疫情而鬆懈，將持續掃蕩犯罪，也呼籲民眾如有發現賭場侵入生活環境，請逕向警政單位檢舉杜絕賭博歪風，共同淨化社會治安。

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