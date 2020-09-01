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交通大執法首日　新化警出動無人機廣播創意宣導

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▲91全國路口同步交通大執法，台南市警新化分局出動無人機搭載喊話器，至新化街役場前路口，向人、車做宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲91全國路口同步交通大執法，台南市警新化分局出動無人機搭載喊話器，至新化街役場前路口，向人、車做宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升用路人安全，警政署通令全國各警察單位，9月1日起為期1個月，在易肇事路口同步實施交通大執法，減少事故並建立路口停讓文化，新化分局特別出動無人機搭載喊話器，至新化街役場前路口，向人、車做宣導，希望透過不同以往的宣導方式，讓民眾能加深印象記得遵守路口相關交通法規。

▲91全國路口同步交通大執法，台南市警新化分局出動無人機搭載喊話器，至新化街役場前路口，向人、車做宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據交通部統計，2018年全國行人死亡人數為406人，2019年為458人，行人死亡人數近4成發生在路口，因此為讓民眾建立良好的用路習慣，特別實施這次交通大執法。執法重點共有5大項目，分別為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

▲91全國路口同步交通大執法，台南市警新化分局出動無人機搭載喊話器，至新化街役場前路口，向人、車做宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲91全國路口同步交通大執法，台南市警新化分局出動無人機搭載喊話器，至新化街役場前路口，向人、車做宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲91全國路口同步交通大執法，台南市警新化分局出動無人機搭載喊話器，至新化街役場前路口，向人、車做宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局長許芳毅表示：全國路口安全大執法，試辦期為1個月，維護路口安全及行人路權；過去在交通事故中，有6成發生在路口，其中行人死亡人數近4成也發生於路口，因此，本次執法重點：「汽機車路口/轉彎不停讓行人」、「行人未依規定走行人穿越道」，減少車不讓人，行人違反路權的狀況，提升用路人守法觀念。呼籲用路人，行經路口應遵循安全三步驟，「慢」：接近路口，減慢速度、「看」：隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」：暫停禮讓行人先行，請民眾務必遵守交通規則，共同營造安全友善的交通環境。

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