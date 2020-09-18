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Bug還是陰謀？iOS 14預設第三方瀏覽器　重開機又跳回Safari

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▲iOS 14。（圖／Apple官網）

▲iOS 14的主要更新重點之一，便是提升自由度。（圖／Apple官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果iOS 14的更新重點之一就是提升自由度，其中最受用戶歡迎的新功能便是開放使用者將第三方郵件或瀏覽器設為預設App，如Chrome、Edge或Outlook等。不過有用戶升級後卻發現，一但將iPhone重新開機，預設又會被重設為蘋果自家的郵件App及Safari。

陸續有用戶及開發商反映，在iOS 14調整的預設電子郵件和瀏覽器App，一旦重新開機即會恢復為原先的第一方App。經外媒時測，相同的問題在iPhone及iPad上皆會發生，且問題也同樣影響到接力（hand-off）功能，若將iPhone瀏覽器預設為Chrome，透過接力功能以Mac開啟網頁時，會自動以Safari開啟。

目前大多數用戶及媒體都認為這應該是iOS 14的Bug，不過也有小部分用戶提出陰謀論，認為這是蘋果不讓用戶預設第三方App而故意安排的小動作。不過無論是有心還是無意，可能都得等到蘋果釋出iOS 14的更新版才有機會解決。

自2008年啟動App Store以來，蘋果便始終不允許用戶以第三方服務替換預先裝載的App，不過隨著蘋果近來遭監管機構時刻緊盯，也許是為了緩解壟斷疑慮，蘋果今年終於放棄堅持，自iOS 14起開放用戶自行設定預設的電子郵件和瀏覽器App。

若想調整預設瀏覽器，可依循以下步驟：

【設定】 →【Chrome】（或其他瀏覽器App）→【預設瀏覽器App】，勾選想設為預設的瀏覽器App

同樣的步驟也適用於調整電子郵件預設App。

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