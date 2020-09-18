竊130萬張裸照供16萬變態會員下載　受害少女遍布全台最小才12歲

▲警方偵破「承德路」色情網站案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市警察刑警大隊接獲臺灣展翅協會函文指稱，有網站對不特定人散布兒少性剝削影像，經專案小組偵查人員連結登入網址，檢視該網站內容，發現名稱為「承德路」網站所張貼內容確實包含成年女性等性愛圖片及影像，其中不乏國、高中生等未成年自拍、被拍攝或被偷拍猥褻、性交圖片及影像，研判被害人遍布全台。專案小組分析IP紀錄等資料，進而鎖定王姓嫌犯涉有重嫌。

▲警方偵破「承德路」色情網站案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經報請橋頭地方檢察署指揮偵辦，於15日至台北市松山區一處辦公大樓執行搜索，於「承德路」網站所使用的雲端平台資料庫，清查出照片初估約130萬餘張裸露照片、影像1500多部，公布不特定人士上網或是註冊會員收看觀看，其中包含很多未成年少女照片跟影片，目測年紀最小只有國中。

警方調查中發現，39歲的王嫌起先單純是為了練習自己的相關技術，隨手寫了一個自動化蒐集程式，利用自動化方式，依個人喜好將特定色情網站上的裸露圖文及影片下載到自己建立的網站，為了支應託管主機的費用及相關支出，開始使用會員制收費並賺取廣告費，並將違反法律規定之照片及影像轉傳至所架設的網站上，提供會員觀看及下載。偵破本案後，警方已查扣該網站所使用的域名（chenderroad.com），及相關色情照片、影像，避免該網站所張貼之不雅照持續遭人散布。

由於王男有工程師的背景，成立此網站5年來已有16萬多名會員，免費登錄觀看，2019年起開始收會，現在每周收150元。

▲警方已查扣該網站所使用的域名。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方提醒，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，已違反刑法第235條；及兒童及少年性剝削防制條例第36條，拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片等資料，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金；第38條，散布上開有關兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片等資料，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金、意圖散布而持有前項物品者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二百萬元以下罰金。