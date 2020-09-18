超會拍！北市測速王在「水源快速道路」　7個月入帳逾2000萬

▲台北市共有76支固定式測速照相。（示意圖／CTWANT提供）

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台北市共有76支固定式測速照相，其中水源快速道路上南向的測速桿，7個月取締件數高達1萬8096件，入帳至少逾2000萬元，成為今年度北市測速搶錢王。北市交通大隊統計，今年1至7月超速總件數有6萬8876件，除水源快速道路南向1萬8096件，第二、三名分別是環河北路三段、葫蘆街口往北1萬7266件，以及仰德大道二段29巷以1萬3848件。

交大指出，水源快速道路南向速限60公里，1至7月共開出1萬8096張罰單，以最低罰鍰1200元計算，短短7個月罰鍰累計最少2171萬元，成為北市今年最搶錢的測速桿。

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另外，去年取締2.1萬件超速奪冠的仰德大道二段，因歷年發生過多起重大死傷事故，在去年交通局祭出包括加強道路安全警示、調整路口導引動線與校園機車安全宣導等，開罰件數逐漸降低至1.3萬件。至於，四、五名則為市民大道與東寧路西向東1萬811件，市民大道平面段林森路至金山北路8855件。

交大表示，水源快速道路與環河北路三段因道路筆直，加上紅綠燈較少，駕駛容易速度過快，且依《道路交通管理處罰條例》，行車速度超過最高時速者，可處1200元以上、2400元以下罰鍰，並以20公里做級距，還可加重處罰，若行車速度超過規定速限60公里以上者，屬於嚴重超速者，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

交大指出，針對容易超速的路段，除持續向民眾宣導外，也會請交通局交通管制工程處增設標示或調整號誌時相改善。



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