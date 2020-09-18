逼員工全換華為手機　買蘋果就「自動離職」...公司稱資安疑慮

▲公司連員工手機品牌也要管。（圖／記者李佳蓉攝）

記者劉亭／綜合報導

中美關係緊繃，江蘇一間公司15日竟然發公告，要求全體員工改用華為手機，如果30天後還是使用蘋果手機，就按照自動離職處理。但江蘇勞動監察部門很快打臉，公司無權約束。

綜合陸媒報導，江蘇首府酒業有限公司15日發通知給全體員工，如使用蘋果手機，限定30天內更換為國產手機，否則按照自動離職處理。所有員工不得購買蘋果手機，違者直接辭退。如購買華為手機，將給予零售價格15%的補貼。

但該通知被指涉嫌侵犯勞動者合法權益，做法很明顯已經逾越法律邊界。江蘇鹽城市勞動監察支隊一名工作人員解釋，公司雖然提出規定，但員工可以自己選擇，如果不合理不合法，員工也不需要遵守，「員工如果被開除，可以舉報到勞動監察部門。員工買什麼手機，公司沒有權利約束」。

江蘇首府酒業公司一名人士回應，這是公司內部通知，不知是怎麼傳出去的，是基於資訊安全的考慮，即便是普通公民也有權支持國產手機，這樣做與公司大小無關，沒有義務對外說明，「規則只約束自己員工，只要勞動法認可，是公司的事情，和外界有關係嗎？」

根據天眼查顯示，首府酒業有限公司成立於2019年5月29日，註冊資本1000萬，實繳數額為0元。法定代表人是陸體禹，公司參保人數為0，2019年報顯示，經營狀態為「籌建」，在網店上多款產品銷量記錄為0。