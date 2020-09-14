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「等待路邊車格」被檢舉吃紅！她無奈：不然怎麼停...網中肯回

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▲「等待路邊車格」被檢舉吃紅！她無奈：不然怎麼停...風向一面倒。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲大部分人都能理解，但也無奈。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名女網友6月期間在路邊等待停車位，沒想到被人檢舉「併排臨停」吃上罰單，無奈的她發文吐苦水，而這情況掀起論戰，許多駕駛認為矯枉過正了，但也有少數人感嘆，「若出事，這不是理由，還是得負責任的！」

女網友在爆怨公社發文提到，「檢舉達人真的是......，停在路邊要等前面的車出來停車位，就這樣也被檢舉，不這樣等是要怎麼停車位，雖嘎那梨仔。」

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抱怨文引發共鳴，大部分駕駛秒懂難處，直言「現在連路邊停車都不行了，是要把車停在天上嗎」、「檢舉制早已被病態人格、不正常者當作滿足私慾或報復社會的工具！請支持限縮檢舉」、「因為他也要停車，只是被妳停走了」、「這真的很衰小，應該跟檢舉人上輩子仇恨很深，不然誰那麼閒，沒事還去檢舉這個，或是妳搶了他等很久的車位呢」、「這下國庫發財了，一堆排隊進停車場的，應該都算臨停」。

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

但也有人中肯表示，「路邊停車本身沒有對錯，只是單純討論這個事件中，等待對方離開車格的同時，的確有併排違規的事實，最正確的處理方式是繞一圈再回來，但可能被人先停走，我承認自己做不到」、「於法，停這樣等車位造成事故，還是歸咎於你違規停車；於情，就像你說的，要等上一個停車格使用者把車開走才能停；於理，我們開車的人覺得我們有理很委屈，但執法人員覺得他們有理、很正義。總之...永遠沒有讓大家都滿意的答案」。

值得注意的是，路邊停車時，應打方向燈或雙黃燈示意，就算人在車上，車輛為發動狀態，「併排臨停」3分鐘以內，仍有可能被開罰600元；若超過3分鐘或人不在車上，這種「併排停車」則可罰到2400元。

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