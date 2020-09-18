花2萬拍婚紗照一看傻了　未婚妻氣炸要「分手」：還舉行什麼婚禮！

▲不少新人會拍婚紗照留紀念。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

結婚原本是件幸福的事，不過貴州貴陽市原定於9月步入禮堂的情侶，在拍婚紗照時感情破裂！兩人7月時花了5200元（人民幣，下同，約新台幣2.2萬元）找了婚攝公司，但拖了1個多月才在近日拿到沒有修圖過的照片，這讓女方氣炸，認為未婚夫捨不得為她花錢因此決定分手。

▲未婚妻看到婚紗照後，和陳男分手。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，陳姓男子和女友原定9月結婚，婚前花了5200元拍攝婚紗照，原定7月25日拿到52張照片，沒想到他選了70幾張後，對方竟強迫加價購買照片，且不讓他刪照片，時間也一直往後延，先是說8月19日能拿到照片，卻又也拖到9月6日。

更離譜的是，陳男收到的婚紗照全部都未經過修圖，「我一看照片全毛片，沒有修過。」由於和女友的婚期將近了，飯店也在海南訂好，並通知了親朋好友過來，陳男只能拿著沒精修的婚紗照回去湊合用，沒想到女友態度堅決，認為婚紗照拍得不好看，這婚就不用結了，無奈陳男只能再次找婚攝公司理論。

▲兩人的婚紗照。（圖／看看新聞）

現今訂好的結婚日期已經過去了，女友也因此和陳男鬧翻，認為是他捨不得花錢拍婚紗照，這才會出現結婚沒好看的婚紗照用，因此跑回家鄉海南省，表示從此不想再和他有任何瓜葛，「婚紗照沒拿到，還舉行什麼婚禮呢？我跟他已經鬧成分手了，沒必要了！」

目前相關單位介入此事後，店家已經退還陳男2000元（約新台幣8600元），同時也開始細修婚紗照，不過，陳男與女友的感情已經破裂。