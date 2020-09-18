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安心出門！魏應充守護基層棒球　捐贈交通車給北市6校

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▲安心出門！魏應充守護基層棒球，捐贈交通車給北市6校。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

▲頂新和德文教基金會日前宣布，捐贈50輛交通車給11縣市棒球校隊。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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小球員們搭乘全新交通車，臉上藏不住開心笑容！頂新和德文教基金會日前宣布捐贈50輛交通車給11縣市棒球校隊，台北市由老牌少棒隊福林國小代表福林國小、社子國小、重慶國中、陽明高中、強恕高中及士林高商6所學校接受捐贈，小球員用特色戰舞展現棒球隊的朝氣活力，花費超過4000萬元的「接棒未來」棒球公益計畫，就是希望讓小球員安心出門、勇敢追夢。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼台北市由老牌少棒隊福林國小代表6所學校接受捐贈，小球員搭乘全新交通車相當興奮。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「頂新和德文教基金會在2017年的時候，推動『接棒未來』的公益計畫，最主要希望幫助基層棒球的孩子們，能夠在打棒球的時候資源不匱乏，因此我們先從中部的縣市開始，陸續大概累積有600多位們孩子們受惠」。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，頂新和德文教基金從2017年起推動「接棒未來」公益計畫。

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋指出，「頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生經常期許我們，公益的腳步不能停，多走一步就多一分的希望，魏應充先生他也強調，台灣的棒球不能再等了，台灣棒球小球員孩子們的安全也不能再等了，因此這一次擴大捐贈規模，遍及11縣市、總共捐贈50輛交通車，魏應充先生以實際作為支持台灣基層棒球的發展」。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

▲頂新和德基金發言人歐陽劭瑋指出，「頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生強調，台灣小球員的安全不能再等了，因此今年擴大捐贈規模」。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／頂新和德文教基金會提供）

福林國小校長李嗣蕙則提到，「學校要買一台車，那個費用不是能夠負擔的，事實上也很有必要，因為在球場移動上，像球具跟球員的一些基本裝備，都需要交通車來做一個乘載，所以我們也很感謝頂新和德文教基金會能捐贈交通車給學校，讓家長跟老師都更安心」。知名球評「耿胖」耿伯軒及味全龍球員李宇翔、林桀晨也到場共襄盛舉，兩位學長更親自指導小學弟的棒球技巧，將傳接球的基本功力練得更穩。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

▲福林國小校長李嗣蕙則提到，「很感謝頂新和德文教基金會能夠捐贈學校交通車，讓家長跟老師更安心」。

對於小學弟有新的交通車可以坐，讓學長直呼太幸福了！味全龍球員林桀晨表示「以前我們真的就是家長車湊幾台就出去比賽了，有時候可能遇到塞車或其他問題，需要團體活動的時候會比較困擾一點，有了全新的交通車不僅家長比較安心，也可以節省一些不必要的時間，讓球員們可以專心在訓練上，有更多時間可以在球場上發揮」。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼味全龍球員李宇翔、林桀晨也到場共襄盛舉，更親自指導小學弟的棒球技巧。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

向下扎根、培育幼苗，頂新和德文教基金會創辦人魏應充除了推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐贈球具球衣給基層少棒隊、支持潛力小將赴日留學追夢，也贊助女子棒球隊，並推動職棒第五隊味全龍隊復出，今年又進一步挹注資源，捐贈50輛八人座交通車，提升球員們的交通安全，不論是移地訓練或是參加比賽，小球員都能安心出門、開心回家，成為追夢小將最穩定且最友善的力量。

▼頂新和德文教基金會愛心遍及11縣市，讓各地的小球員都能安心出門、開心回家。

▲安心出門！魏應充守護基層棒球 捐贈交通車給北市6校。（圖／記者謝盛帆攝）

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