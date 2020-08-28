新竹市8校獲贈棒球隊交通車　和德文教基金會「接棒未來」扎根基層棒球



▲和德文教基金會捐贈新竹市八所高中及國小校棒球隊交通車。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

「龍來新竹，接棒未來」，新竹市政府感謝和德文教基金會捐贈8人座交通車給竹市8所球隊學校，28日舉辦捐贈儀式，味全龍打擊教練張泰山、新竹在地出身選手江忠垣、王膺鵬皆到場給小球員們打氣加油。沈慧虹副市長表示，感謝接棒未來計畫，相信棒棒是強棒，球球是好球，來到新竹就是新竹人，歡迎大家加入新竹隊，新竹市為扎根基層棒球，爭取8.7億整建新竹棒球場將於2021年完工，一起為孩子接住美好的未來。

▲▼新竹市政府感謝和德文教基金會捐贈8人座交通車給竹市8所球隊學校，28日舉辦捐贈儀式。

「拋磚引玉，扎根基層棒球」頂新和德文教基金會表示，魏應充董事長有感於基層棒球資源匱乏，除了成立職棒第五隊外，針對基層也推動了接棒未來的公益計畫，認養了學校棒球隊，贊助球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練等。

近年透過頂新和德文教基金會推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐贈球具給中台灣21所學校、贊助潛力棒球小將赴日留學，也希望藉這項行動拋磚引玉，讓更多人重視小球員們的交通安全問題。對於新竹市的棒球想像，除了基層棒球的扎根，更會提撥營業收入的一定額度做為基層棒球推廣基金，讓棒球在新竹市蓬勃發展。

新竹市立棒球場於2021年重生後，將交由頂新集團旗下的「龍來球場」取得未來10+5年的經營權，屆時將成為職棒味全龍隊的主場，在市府與專業團隊緊密結合下，將為新竹市棒球里程碑翻開歷史新頁，創造無限未來，找回過去的回憶、球迷的期待，還有對棒球的熱愛。

教育處表示，此次竹市共有8所學校（高中：成德、香山，國小：西門、北門、舊社、科園、建功、及關東）和新竹市體育會棒球委員會各受贈1台8人座汽車，將有助於提升了各校選手於比賽期間交通往返時的安全性，未來亦將結合味全龍隊辦理本市各校棒球基層扎根計畫及回饋社會的活動。另外配合前瞻基礎建設計畫，新竹市政府向行政院爭取8.7億元經費棒球場興整建，目前施工階段進行順利，2021年完工後除可辦理職棒賽事外，未來也將提供基層棒球訓練及比賽使用，為新竹市立棒球場開啟全新篇章。

教育處沈靜濤代理處長進一步表示，市府在這幾年逐步將各級球場安排到位，2016年虎林棒球場徵收眷改荒廢地，整建完成，目前新竹市各級學校的棒球隊與社團皆能在新的場地上進行訓練與賽事，而市內多所學校校內棒球場，逐步進行整建，社區棒球部分則在原已有四座壘球場的頭前溪畔，新增新竹左岸簡易棒球場，從點、線、面將竹市棒球的硬體設備做足，從小到老，都能夠享受棒球體驗與觀賞的樂趣。

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