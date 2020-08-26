為社福團體解困　魏應充續伸援手　南部10團體獲捐千萬元

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡為躍愛課輔班孩子們加油打氣。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

高溫連連，社福團體募款卻冷颼颼，頂新和德文教基金會創辦人魏應充連月來對各地社福團體展開紓困，單是南部已有10團體獲捐逾千萬元，受贈單位之一的屏東縣躍愛全人關懷協會說，今年愛心捐款銳減至往年的1/3，弱勢兒童課後照顧與老人送餐服務原預計半年後會出現資金缺口，所幸及時獲頂新和德文教基金會紓困。

魏應充過去幾年原已透過「食公益」捐贈計畫協助社福團體推展服務，今年以來觀察到社福團體受新冠肺炎疫情衝擊、募款及服務陷入困境，數月前特別透過家人要求基金會執行紓困專案，單是南部就有10單位獲捐逾一千萬元，間接受惠對象包含高關懷青少年、獨居老人、身障者等。

以南部受贈單位之一的善慧恩社會慈善基金會為例，該會2013年承辦屏東縣飛夢林家園，服務當地10至15歲、有中輟之虞的高關懷少年，像是林同學原本流連網咖逃學，經輔導後現已就讀高職餐飲科。

單親的林同學從小學二年級起到就讀國中前幾乎處於獨居狀態，因為擔任臨時工的父親每月回家一次，其他親戚只能偶爾去照看他，不懂照顧自己的林同學外觀及衣著髒亂，最後也因缺乏管束開始逃學、變成網咖常客、不去學校。最後在國中階段被轉介到「飛夢林家園」，經輔導員協助後，現已就讀高職餐飲科，目標是挑戰乙級烘焙證照，開一家自己的烘焙店。

由於飛夢林咖啡店提供的工讀機會遠多於營業所需人力，支出也大於收入，今年受疫情影響，甚至有單日營業額不到千元，上半年虧損也比去年同期增37％。善慧恩基金會董事長彭春貴說，以往會辦一些活動募款，今年因疫情取消，上半年活動捐款收入比去年同期少約75％，個人小額定期捐款少了77％，盼望社會大眾共同支持，讓善慧恩基金會得以持續用愛與專業，協助高關懷青少年獲得翻轉人生的機會。

另家南部受贈單位屏東縣躍愛全人關懷協會則成立於2007年，長期服務弱勢兒童、獨居老人、弱勢青少年等族群。理事長林金展說，今年愛心捐款銳減至往年的1/3，弱勢兒童課後照顧與老人送餐服務原預計半年後會出現資金缺口，「頂新和德文教基金會的紓困金有如及時雨」，將用於幫助弱勢兒童課輔、老人送餐、青少年烘焙課程和比賽等。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，魏應充創辦人特別關心社福團體照顧的孩子或家庭，很擔心他們因為疫情受到衝擊，因此要求基金會提出紓困專案，也希望能藉此拋磚引玉，讓社會大眾一起看見社福團體的困境，協助他們度過難關。