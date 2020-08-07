　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

逾千身障者服務恐受疫情衝擊！三倍券難助　頂新和德捐款助心路紓困

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼逾千身障者服務恐受疫情衝擊！三倍券難助　頂新和德捐款助心路紓困。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲社福團體很難透過振興三倍券受惠，只能苦撐，該捐款將先用於個案急難救助。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

台灣首家由身障者家長成立的社福團體心路基金會，今年首季募款與收益大減三分之一，逾千名身障者服務恐受衝擊。頂新和德文教基金會創辦人魏應充，繼去年與心路遲緩兒拍攝公益影片，日前又捐款助心路紓困。心路表示，社福團體很難透過振興三倍券受惠，只能苦撐，該捐款將先用於個案急難救助。

成立33年的心路基金會每年服務近6,000位心智障礙者，提供0至6歲的早期療育，及18歲以上職業重建、日間照顧、夜間住宿、社區支持服務、安老服務等。

▲▼逾千身障者服務恐受疫情衝擊！三倍券難助　頂新和德捐款助心路紓困。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲叡叡媽媽參加畢業典禮，分享叡叡的進步。

▲▼逾千身障者服務恐受疫情衝擊！三倍券難助　頂新和德捐款助心路紓困。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲叡叡(中) 與同學一起擔任畢業生代表。

以心路的早療中心為例，今年共有33位畢業生，其中擔任畢業生代表的「叡叡」（化名）是遲緩兒，口語發展比一般孩子慢，透過心路教保員的引導，她逐漸學會自理生活、說出自己的需求。叡叡的媽媽感慨地說，叡叡2歲來到心路，當時不會自己進食、一吃就吐，不得已開胃造廔管灌食，在教保員照顧下，2年就脫離管灌，下個月叡叡將到國小的暑期先修班試讀，期盼她適應得很好。

心路基金會表示，不少定期捐款人來電表示工作受新冠肺炎疫情影響，不得已停掉捐款；企業更因經營與獲利受衝擊，無暇顧及公益捐贈，而心路長期媒合身障者就業，也觀察到一些身障者遭裁員，他們的父母多半年事已高，失業後生活也恐陷入困境。

▲▼逾千身障者服務恐受疫情衝擊！三倍券難助　頂新和德捐款助心路紓困。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲心路愛重中心的青年靠自己烹煮料理，並協助裝盒供大家用餐。

心路統計，今年首季的募款與庇護工場商品收益，約比往年同期減少三分之一，以原經費全年可服務的人數來推估，相當影響約1,700名身障者的生活照顧與居住支持，部分身障者將被迫待在家中，無法外出學習，心智障礙幼兒的早期療育服務也恐受衝擊。不過心路強調，期待捐款能夠維持，才能不讓服務對象受到實質影響。

頂新和德文教基金會過去推展食公益捐助計畫，心路基金會就曾以「澎湖溫室菜圃建造計畫」、「愛重服務中心午餐膳食自立計畫」等案獲選補助，創辦人魏應充去年底更首度獻聲，親自為雙方合作的公益宣傳影片配音（https://tinyurl.com/y24er4xt）。這次心路募款受影響，頂新和德文教基金會透過捐款，希望拋磚引玉，帶動社會各界關切社福團體困境。

頂新和德文教基金會

▲(左起)財團法人心路社會福利基金會執行長張玲及頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡。

心路張玲執行長表示：「感謝頂新和德文教基金會於疫情期間雪中送炭，捐款心路智能障礙者服務，也盼更多企業及大眾愛心支持，守護障礙者安心自在的生活。」透過社會大眾的「小額捐款」，讓上半年低迷的捐款「動起來」，不論1000元、500元、甚至100元，「疫起，為疫情而動」，捐款不停、齊幫心路！

公共事務部主任劉又綺說，第2季捐款情況稍微好轉，但是影響還是很大，政府推出三倍券，許多社福團體並沒有因此受惠，「疫情沒有結束，全球景氣狀態都不好，擔憂長期影響社福團體，未來外界挹注越來越少。」

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

看懂「補水之王」有多威！專家：Ceramide分子釘是保濕抗老關鍵

泛紅退散！靠「神級精華」小藍瓶立刻舒緩口罩肌

面膜控注意！皮膚科醫師教你敷好敷滿　正確敷出好膚質

防曬眉角快筆記！皮膚科醫師：防曬也是一種防癌

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

國軍伙食真的難吃嗎　老鳥曝「2項因素」分天堂、地獄

中職／史上3千萬人次　可望9日洲際象猿戰產生

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

公益熱門新聞

抽學伴吃茶餐兩岸小天使以茶會友

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

水電工照顧腦麻兒：希望與兒子說說話

將才學堂計畫　助台小將躍上國際

愛心一日店長柯震東　復出做公益

頂新和德助心路紓困逾千身障者

更多熱門

相關新聞

120位小朋友「碳為觀止」

120位小朋友「碳為觀止」

台灣世界展望會與IKEA宜家家居為推廣綠能觀念於弱勢家庭中，減少弱勢家庭的電費支出，並降低地球的碳排放量，因此共同透過「IKEA點亮偏鄉希望：一起守護孩子的家」計劃，為貧困無力置換家中照明設備的家庭更換耗能設備，同時亦趁暑假舉辦節能減碳講座及「兒童防災營會—碳為觀止氣候變遷夏令營」。

台南市社會局連結藥廠公益衛教巡迴活動

台南市社會局連結藥廠公益衛教巡迴活動

原住星希望社工接力扭轉孩童未來

原住星希望社工接力扭轉孩童未來

王令麟號召救血荒　逾300人挽袖熱心響應

王令麟號召救血荒　逾300人挽袖熱心響應

魏應充辦學堂　弱勢青年夢想發酵

魏應充辦學堂　弱勢青年夢想發酵

關鍵字：

公益愛心雲頂新和德文教基金會心路

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面