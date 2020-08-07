逾千身障者服務恐受疫情衝擊！三倍券難助　頂新和德捐款助心路紓困

▲社福團體很難透過振興三倍券受惠，只能苦撐，該捐款將先用於個案急難救助。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

台灣首家由身障者家長成立的社福團體心路基金會，今年首季募款與收益大減三分之一，逾千名身障者服務恐受衝擊。頂新和德文教基金會創辦人魏應充，繼去年與心路遲緩兒拍攝公益影片，日前又捐款助心路紓困。心路表示，社福團體很難透過振興三倍券受惠，只能苦撐，該捐款將先用於個案急難救助。

成立33年的心路基金會每年服務近6,000位心智障礙者，提供0至6歲的早期療育，及18歲以上職業重建、日間照顧、夜間住宿、社區支持服務、安老服務等。

▲叡叡媽媽參加畢業典禮，分享叡叡的進步。

▲叡叡(中) 與同學一起擔任畢業生代表。

以心路的早療中心為例，今年共有33位畢業生，其中擔任畢業生代表的「叡叡」（化名）是遲緩兒，口語發展比一般孩子慢，透過心路教保員的引導，她逐漸學會自理生活、說出自己的需求。叡叡的媽媽感慨地說，叡叡2歲來到心路，當時不會自己進食、一吃就吐，不得已開胃造廔管灌食，在教保員照顧下，2年就脫離管灌，下個月叡叡將到國小的暑期先修班試讀，期盼她適應得很好。

心路基金會表示，不少定期捐款人來電表示工作受新冠肺炎疫情影響，不得已停掉捐款；企業更因經營與獲利受衝擊，無暇顧及公益捐贈，而心路長期媒合身障者就業，也觀察到一些身障者遭裁員，他們的父母多半年事已高，失業後生活也恐陷入困境。

▲心路愛重中心的青年靠自己烹煮料理，並協助裝盒供大家用餐。

心路統計，今年首季的募款與庇護工場商品收益，約比往年同期減少三分之一，以原經費全年可服務的人數來推估，相當影響約1,700名身障者的生活照顧與居住支持，部分身障者將被迫待在家中，無法外出學習，心智障礙幼兒的早期療育服務也恐受衝擊。不過心路強調，期待捐款能夠維持，才能不讓服務對象受到實質影響。

頂新和德文教基金會過去推展食公益捐助計畫，心路基金會就曾以「澎湖溫室菜圃建造計畫」、「愛重服務中心午餐膳食自立計畫」等案獲選補助，創辦人魏應充去年底更首度獻聲，親自為雙方合作的公益宣傳影片配音（https://tinyurl.com/y24er4xt）。這次心路募款受影響，頂新和德文教基金會透過捐款，希望拋磚引玉，帶動社會各界關切社福團體困境。

▲(左起)財團法人心路社會福利基金會執行長張玲及頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡。

心路張玲執行長表示：「感謝頂新和德文教基金會於疫情期間雪中送炭，捐款心路智能障礙者服務，也盼更多企業及大眾愛心支持，守護障礙者安心自在的生活。」透過社會大眾的「小額捐款」，讓上半年低迷的捐款「動起來」，不論1000元、500元、甚至100元，「疫起，為疫情而動」，捐款不停、齊幫心路！

公共事務部主任劉又綺說，第2季捐款情況稍微好轉，但是影響還是很大，政府推出三倍券，許多社福團體並沒有因此受惠，「疫情沒有結束，全球景氣狀態都不好，擔憂長期影響社福團體，未來外界挹注越來越少。」