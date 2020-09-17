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全聯棉棉博覽會5折起！獨家推甜甜圈香味　超過200款衛生棉大集合

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▲▼全聯棉棉博覽會5折起！超過200款衛生棉大集合。（圖／全聯提供）

▲全聯棉棉博覽會5折起！超過200款衛生棉大集合。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯「棉棉博覽會」又來了！即日起至9月24日期間舉行，除了囊括超過200款衛生棉大集合，購買指定衛生棉還有5折起優惠，另有衛生棉單筆消費每滿259元現折30元、單筆購買任2件加購甜點麵包折10元；更搶先獨家推出靠得著與知名甜甜圈品牌聯名款，有藍莓漿果、果釀優格、粉莓杏桃與芒橙梔子等不同香氛選擇。

▲▼全聯棉棉博覽會5折起！超過200款衛生棉大集合。（圖／全聯提供）

▲此次推出獨家搶先推出話題新品，是與知名甜甜圈品牌聯名的「靠得住香氛系列衛生棉」。（圖／全聯提供）

業者指出，這次下半年推出的棉棉博覽會，集結了多款熱銷衛生棉商品供消費者選擇，且許多商品都祭出「買一送一」或「第2件5折起」促銷價；另還獨家搶先推出話題新品，與知名甜甜圈品牌聯名的「靠得住香氛系列衛生棉」，共有藍莓漿果、果釀優格、粉莓杏桃與芒橙梔子等不同香氛選擇，活動期間除了推出買一送一優惠外，憑福利卡購買任2件再抽香甜好眠物，全台「靠得住聯名香氛系列衛生棉」限量3萬6千組。

此波推出的衛生棉新品還包括「蘇菲Airfit Slim衛生棉」、「好自在純棉液體衛生棉」、「蕾妮亞舒膚Free超極薄量多日用」等，預計都將成為女性消費者搶購新目標之一。另也同步獨家領先其他通路1個月搶先推出「舒潔喀什米爾抽取衛生紙」，強調4層厚感，自9/25至10/29使用PX Pay折價券購買任2串還能現折50元。

▲▼全聯棉棉博覽會5折起！超過200款衛生棉大集合。（圖／全聯提供）

▲▼此波推出的衛生棉新品還包括「蘇菲Airfit Slim衛生棉」、「好自在純棉液體衛生棉」等。（圖／全聯提供）

▲▼全聯棉棉博覽會5折起！超過200款衛生棉大集合。（圖／全聯提供）

業者觀察以往的衛生棉熱銷品項，仍以蘇菲、靠得住、好自在、蕾妮亞、康乃馨等大品牌的長銷熱賣系列商品為主，顯見女性消費者選購衛生棉商品時，對品牌仍具有一定忠誠度，不過若新商品有特別強調獨特功效，或者是獨家特殊的香氛等，也具有吸引消費者嘗鮮的誘因，其銷售成績也會與話題熱度成正成長。

另外自即日起至9/24，購買蘇菲系列衛生棉滿199元再送foodpanda折扣金30元（領取折扣金需加入蘇菲官方LINE帳號並登錄發票，折扣金數量有限，送完為止）。同時全聯限定加碼再抽foodpanda折扣金100元，共400名（將於10/31活動結束後抽出中獎名單，並公告於蘇菲台灣臉書官方粉絲團）。

全聯表示，每年都會推出2檔「棉棉博覽會」活動，除了是小資女添購衛生棉囤貨的好時機，也希望透過一年2次的棉棉博覽會，讓消費者可以接觸到更多國內外的衛生棉商品，話題新商品也往往會創造熱銷佳績，預計此檔將可帶動整體衛生棉業績成長2成。

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