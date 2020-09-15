300萬保時捷休旅「困台東沙灘」！釣客目睹笑：這車又沒四輪傳動

▲300百萬保時捷休旅車尷尬受困台東沙灘。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

這下真的糗了！一名林姓男子前往台東出差，15日清晨前往海邊欣賞美景，見到沙灘處有不少車輪痕跡，於是便將價值300萬元的保時捷休旅車開下沙灘，不料愛車卻當場陷在沙地中動彈不得，最後只好請來拖車業者協助，前後花了將近1小時愛車才終於脫困。附近的釣客目睹名車受困沙灘，直呼「好稀奇」，笑稱「這種車又沒四輪傳動，我們的貨車才有啦！」

林先生表示，因工作關係到台東出差，今清晨天還沒亮，就開著保時捷休旅車前往台東海濱公園欣賞日出美景，見到沙灘上留下許多輪胎痕跡，且前方還有得利卡停放，以為汽車可以進入，便將愛車開下沙灘，怎料才開沒多久，車子就死死陷入沙地裡動彈不得。林先生當下試著駛前、駛後多次，但仍然無效，無奈之餘只好撥打電話向拖吊業者求助。

事後拖車趕抵現場，前前後後花了將近1個小時，才終於將保時捷從沙灘上拖出。目睹保時捷名車受困沙灘的釣客頻呼「好稀奇」，表示沙灘上的輪跡大多是釣客開貨車經過留下，因貨車有四輪傳動，能依照路況調整四輪動力，抓地力較佳，能夠在沙灘上行駛，但該輛名貴的保時捷沒有四輪傳動，因此一駛進沙地後立刻就動彈不得。現場釣客也頻頻笑稱，「（四輪傳動）我們的這種貨車才有啦！」