蘇澳港驗出老鼠帶「漢他病毒」　港務公司急消毒滅鼠

▲▼蘇澳港16日驗出老鼠帶「漢他病毒」，港務公司急消毒滅鼠，並要商船落實纜繩設防鼠盾（紅圈處）。（圖／港務公司提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳港老鼠帶「漢他病毒」，港區16日誘捕6隻老鼠中，1隻被驗出「漢他病毒」呈陽性，蘇澳港辦事處派員穿防護衣全面消毒及滅鼠外，並強力要求商船纜繩全面落實設防鼠盾，蘇澳港辦事處資深處長陳國棟說，目前，並無人員不適症狀出現。

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蘇澳港辦事處資深處長陳國棟表示，蘇澳港檢疫所，每月例行性誘捕港區老鼠及檢驗，16日在捕到的6隻老鼠中，有驗出1隻「漢他病毒」陽性現象，老鼠來源有可能是蘇澳港旁邊的南方澳漁港遠洋漁船上跑下來或從南方澳市區來的，從商船上跑下岸也有可能。

目前，已要求商船所有纜繩均要實設防鼠盾，港務人員隨時巡視確實有設防鼠盾，阻絕老鼠從商船上再沿纜繩跑下岸。另外，在抓到這隻帶病毒老鼠的附近，已清除鼠糞及相關垃圾，並以漂白水全面消毒，同時也以水泥封住可能的鼠洞，並繼續投餌及投放捕鼠籠。

依疾管署資料顯示，出血熱「漢他病毒」是人畜共通傳染病，人吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒潛伏期為數天至兩個月，感染症狀主要為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

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