　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇澳港驗出老鼠帶「漢他病毒」　港務公司急消毒滅鼠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼蘇澳港16日驗出老鼠帶「漢他病毒」，港務公司急消毒滅鼠，並要商船落實纜繩設防鼠盾（紅圈處）。（圖／港務公司提供）

▲▼蘇澳港16日驗出老鼠帶「漢他病毒」，港務公司急消毒滅鼠，並要商船落實纜繩設防鼠盾（紅圈處）。（圖／港務公司提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳港老鼠帶「漢他病毒」，港區16日誘捕6隻老鼠中，1隻被驗出「漢他病毒」呈陽性，蘇澳港辦事處派員穿防護衣全面消毒及滅鼠外，並強力要求商船纜繩全面落實設防鼠盾，蘇澳港辦事處資深處長陳國棟說，目前，並無人員不適症狀出現。

▲▼蘇澳港16日驗出老鼠帶「漢他病毒」，港務公司急消毒滅鼠，並要商船落實纜繩設防鼠盾（紅圈處）。（圖／港務公司提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇澳港辦事處資深處長陳國棟表示，蘇澳港檢疫所，每月例行性誘捕港區老鼠及檢驗，16日在捕到的6隻老鼠中，有驗出1隻「漢他病毒」陽性現象，老鼠來源有可能是蘇澳港旁邊的南方澳漁港遠洋漁船上跑下來或從南方澳市區來的，從商船上跑下岸也有可能。

目前，已要求商船所有纜繩均要實設防鼠盾，港務人員隨時巡視確實有設防鼠盾，阻絕老鼠從商船上再沿纜繩跑下岸。另外，在抓到這隻帶病毒老鼠的附近，已清除鼠糞及相關垃圾，並以漂白水全面消毒，同時也以水泥封住可能的鼠洞，並繼續投餌及投放捕鼠籠。

▲▼蘇澳港16日驗出老鼠帶「漢他病毒」，港務公司急消毒滅鼠，並要商船落實纜繩設防鼠盾（紅圈處）。（圖／港務公司提供）

▲▼蘇澳港16日驗出老鼠帶「漢他病毒」，港務公司急消毒滅鼠，並要商船落實纜繩設防鼠盾（紅圈處）。（圖／港務公司提供）

依疾管署資料顯示，出血熱「漢他病毒」是人畜共通傳染病，人吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒潛伏期為數天至兩個月，感染症狀主要為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

其他人也看了這些...

►快訊／大溪漁港瘋狗浪再奪1命！釣客落海9天後卡北堤...釀5死慘劇

►４樓房內窗前玩耍...１歲兒隔天墜防火巷亡！母見最後身影淚崩

►「紅藍燈休旅車」逼車！尾隨女導遊K頭踹胸　酒駕男被上銬

►網狂讚回購率100%！品木宣言「靈芝精華」4170元→2850元　大容量最划算

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／吸金136億逃亡泰國　秦庠鈺押抵台！狼狽畫面曝光
小鬼猝逝…歐漢聲家陽台「飛來黑蛾」　修杰楷泣：那是我們的天地
小鬼走得太突然　玖壹壹不捨難接受：當他出國去玩
小鬼「我單身」不認愛峮峮　答案藏滿滿溫柔：怕害了她
女保險業務為業績上床　渣男1張沒買…刷她卡30萬還偷拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保障用藥安全　台南市中醫師簽署安全合法用藥公約

爽玩「東森好朋友chill生活節」必備Chill City市民證　免費申請懶人包

情侶台南2日遊！他po明細「女友付94塊錢」　鄉民戰翻了

憂心2030減碳目標無法達成　智慧移動產業籲政府：應衝刺2024電動機車破百萬

手機0訊號沒鄰居！阿春嬤獨居20年...見義工離去淚崩：愛勾來喔

「升官23K→30K」自豪意氣風發　南部哥見畢業妹起薪哭了：5年白幹

蘇澳港驗出老鼠帶「漢他病毒」　港務公司急消毒滅鼠

中火燃氣機組說明會...換新不汰舊　中市府：法律手段加強監督

台灣球王盧彥勳開球　為成大智慧網球場啟用助威　

館長開直播了！「深夜復健台」曝近況　不改嗆辣風格：粉絲就喜歡

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

保障用藥安全　台南市中醫師簽署安全合法用藥公約

爽玩「東森好朋友chill生活節」必備Chill City市民證　免費申請懶人包

情侶台南2日遊！他po明細「女友付94塊錢」　鄉民戰翻了

憂心2030減碳目標無法達成　智慧移動產業籲政府：應衝刺2024電動機車破百萬

手機0訊號沒鄰居！阿春嬤獨居20年...見義工離去淚崩：愛勾來喔

「升官23K→30K」自豪意氣風發　南部哥見畢業妹起薪哭了：5年白幹

蘇澳港驗出老鼠帶「漢他病毒」　港務公司急消毒滅鼠

中火燃氣機組說明會...換新不汰舊　中市府：法律手段加強監督

台灣球王盧彥勳開球　為成大智慧網球場啟用助威　

館長開直播了！「深夜復健台」曝近況　不改嗆辣風格：粉絲就喜歡

有無想選2024？柯文哲：我不是想　「我是直接準備」

苦苓／假如沒有李紅的求和說　國民黨就從台灣地表消失了

獨／50億吸金犯羈押4年　法官裁定600萬交保限制出境

中職／樂天球員異動　「一球未投」萬昭清再度上一軍

快訊／吸金136億逃亡泰國...秦庠鈺押返回台！抵桃機狼狽畫面曝光

才剛跟1歲寶貝女兒過完生日　25歲女網紅遭暖爐活活電死

汪星人看藥袋「笑開搖尾巴」　瞪大眼狂舔針筒享用藥水

水溝蓋意外接連發生！　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

保障用藥安全　台南市中醫師簽署安全合法用藥公約

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

現省2500元！好市多驚見「萬寶龍」皮夾

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

過來人曝浴室這處最危險：撞了10分鐘爬不起來

小鬼猝逝！消防員保命文被推爆

聯絡簿簽「黃鴻升」！林爸爸畫小鬼悼念

草泥馬坐特斯拉逛夜市　女飼主本尊曝光

餵奶驚見蒼蠅「產卵噴蛆」　媽媽急呼：奶瓶要加蓋！

陳時中：9/24起國產口罩恢復「全面徵用」

黃鴻升鬼月最後一天逝　命理師警惕

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多熱門

相關新聞

餵食幾次！貓連3次叼回活體大禮

餵食幾次！貓連3次叼回活體大禮

這份回禮很夠意思！台中網友林先生在大雅區經營花店，大約2、3個月前，只要天色一到傍晚時分，店門前就會出現一隻橘色浪貓安靜趴著討食，乖巧模樣讓人忍不住「奉上罐罐」。沒想到，近日橘貓再次現身時，嘴裡都會叼著「米老鼠」放在門前，似乎想向店家報答恩情！

26年前「老鼠奪2命」　氣爆毀2家庭

26年前「老鼠奪2命」　氣爆毀2家庭

鼠寶掛螢幕邊不敢動　飼主：假的

鼠寶掛螢幕邊不敢動　飼主：假的

老鼠躺大麻葉堆爽升天　秒被勒戒了

老鼠躺大麻葉堆爽升天　秒被勒戒了

屎在滾衝廁所　驚見米奇游泳嚇瘋

屎在滾衝廁所　驚見米奇游泳嚇瘋

關鍵字：

蘇澳港老鼠漢他病毒陽性

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面