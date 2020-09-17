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菲姐煮菜用他的鍋！幫前男友宣傳…提告討千萬節目費結果曝

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▲▼菲姐在法庭淚崩。（圖／資料照）

▲菲姐與前男友丁洋機鬧翻後，雙方訴訟不斷，北院日前判丁男應賠菲姐356萬節目主持費。（圖／資料照）

記者羅志華／台北報導

知名廚藝節目主持人菲姐（本名甘玉惠），對擔任鍋具代理商的前男友丁洋機，求償2002至2008年間，節目主持及重播費共1477萬，北院審理期間，丁男表示，若菲姐沒拿酬勞，又怎麼會願意繼續錄節目，主張錢都有給，但法官認為，2人當時是同居男女朋友，菲姐即使沒拿到錢也可能繼續拍片，日前依各項證據，判丁男應給付菲姐356萬元主持費。

菲姐控訴，與丁男於1998年簽約，說好1999年後，主持新節目1集2萬，重播1999年之前的節目每天1萬，而她在2002年至2005年間，共主持「菲姐吃香」、「菲姐COOKING SHOW」、「菲姐HAPPY TIME」等節目，之後又在其他頻道，重播先前內容，節目中都有替丁洋機宣傳代理鍋具，依269集新節目及939集重播，向丁男求償1477萬。

丁男表示，「菲姐吃香」、「菲姐COOKING SHOW」、「菲姐HAPPY TIME」三節目，都不是合約內宣傳鍋具的節目，且如果菲姐沒拿錢，又怎麼會同意繼續節目，另外，也有部分求償已超過15年追訴期。

但節目製作公司唐姓負責人證稱，當時與菲姐、丁男說好，在節目裡用丁男代理的鍋具，好對觀眾植入品牌形象，而當時菲姐雖與丁男是同居情侶關係，他仍提議找律師來擬約，讓雙方的酬勞義務都清楚，至於節目重播的部分，是電視台的權利，丁男與菲姐的合約裡，也沒寫到重播1999年後的節目要收錢。

法官認為，丁男在長年節目中，都有給付唐姓負責人報酬，而節目裡確實也都用丁男代理的鍋具，顯然有打廣告的對價關係，至於重播939集部分，由於菲姐沒提出足夠證據不予採信，依菲姐2018年提告回推15年追訴期，認定索討178集主持費用合理，判丁男應給付356萬元。

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