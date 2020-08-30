你累了嗎？偷車賊躺贓車睡翻　警盤查驚醒…辯「鑰匙沒拔借來開」　

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名女子晚間下班開車返家，停好車卻忘記拔鑰匙，隔天竟發現愛車不見了，急著上警局報案。警方當天獲報後在執行巡邏勤務時，在一處停車場發現失竊休旅車，竊賊還躺在駕駛座呼呼大睡，當場人贓俱獲，訊後依竊盜罪移送新北地檢偵辦。

▲竊賊李姓男子將車停到停車場。（圖／記者陳以昇攝）

27日上午8時許，陳姓女子到三峽警分局二橋派出所報案，指稱前一天晚間下班開車返家停好車，沒想到剛剛要上班時，發現停在停車格的愛車不見了，警方受理失竊報案後，將車牌登錄M-POLICE小電腦。

▼竊賊李姓男子行經路線被警方鎖定 。（圖／記者陳以昇攝）

下午5時許，所長陳華欽、警員李汎哲在執行巡邏勤務，巡經鶯歌區文化路一處停車場，發現一部休旅車未熄火，經小電腦查詢確認為失竊車輛，2人走近車窗查看，24歲李姓男子正躺在駕駛座呼呼大睡。

警方敲車窗要他開門進行盤查，李男百口莫辯自知難逃，坦承在前一晚在三峽區大勇路上隨機拉車門，發現休旅車根本沒鎖，鑰匙還插在上面，才會直接開走，想當代步工具，但實在太累，才會開到停車場睡覺，訊後依竊盜罪將他移送偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼竊賊李姓男子被巡邏警當場人贓俱獲 。（圖／記者陳以昇攝）