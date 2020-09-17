農委會：「農業保險法、農民退休儲金條例」精進作為明年1月施行





▲農委會持續精進農民及農業保險，建構完整農民經濟安全網。（圖／農委會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

農委會今（17日）在行政院報告「農民與農業相關保險精進作為」，包括「農業保險法」及「農民退休儲金條例」，將在明年1月正式施行。

農委會指出，農保全面實施至今已超過30年，為照顧以口頭約定方式使用他人農地之實際從事農業生產工作者（實耕者），採取以「人、地脫鉤」之政策方向，於107年讓實耕者及非屬固定農作型態之蜂農、108年於河川公地從事農業工作農民也可加入農保，至109年7月底止，已有875位完成加保。

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▲農委會指出，截至109年8月底，農民職災保險總投保人數已逾27萬人，投保率達25.72%。

農委會說明，107年推出農民職災保險，除農保被保險人外，對於已領取其他社會保險老年給付的實際從事農業工作者，也可透過全民健康保險第3類被保險人資格申請加保。截至109年8月底，農民職災保險總投保人數已逾27萬人，投保率達25.72%；給付件數近5千件，給付總金額逾8千萬元。從給付案例顯示，農民最常發生的職業災害為因高低差或爬高導致的墜落、跌倒，以及因操作農機、農具導致的外傷。

此外，農委會提到，為協助農民分散經營風險，提高經營保障，農委會從106年擴大推動試辦農業保險，目前已試辦梨、水稻及香蕉等21種品項，33張保單，累計總投保件數4.8萬件、總投保金額110億元、總投保面積7.9萬公頃；在保險理賠方面，累計理賠件數約4,934件、理賠金額達1.98億元，有效填補農民遭受災害之損失；投保率由原先0.93%成長至9%，顯示農民已逐步建立危險分散之觀念，保險政策推廣日見成效。

▲農委會表示，農民職災保險，將朝三個方向努力精進。

農委會進一步說明，未來將持續精進農民及農業保險相關措施，提高營農保障：

一、 在農保部分，基於農業作為一門專門職業，將持續進行法規檢討，讓每一個實際從事農業工作的農民可以參加農保；同時，也會落實農保資格審查認定，讓農民福利資源能發揮最大效益。

二、 至於農民職災保險，將朝三個方向努力精進，包括：增加納保對象、提高保險給付及擴大保障範圍，以提供農民更完善的農業工作職業保障制度，營造安居樂業的從農環境。

三、 在推動農業保險方面，除持續開發品項擴大保障範圍，亦將滾動檢討保單內容，並儘速成立財團法人農業保險基金，執行危險分散機制，期能有效降低農民保費負擔及穩定政府財政支出，宣示政府推動農業保險制度永續發展之決心。

保障農民收入及提升農民福利是農委會施政的核心價值，近年來致力營造安定的農業環境、深化對農業經營的保障，打破農業為看天吃飯、相對弱勢產業之刻板印象，透過推動相關保險及措施，落實政府照顧農民之天職，以吸引更多新血加入這個行業。

▲▼農委會表示，農保部分，基於農業作為一門專門職業，將持續進行法規檢討。

