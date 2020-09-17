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3歲童不治！台南酒駕撞飛3人2死1傷　爸淚：弟弟去做天使了

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▲肇事的張姓男子被警方依過失致死等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方認有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲張男被法官裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市永康區一名張姓男子酒後開車撞上一輛三貼機車，造成騎車的曾姓女騎士急救後不治，而曾女的3歲外甥仍在和死神拔河，如今傳來遺憾的消息，3歲男童也搶救不治，爸爸深夜難過地說，「弟弟剛剛去做天使了。」親友沉痛呼籲，「酒駕垃圾隨機殺人如同定時炸彈，永遠重罰不怕，除非判決重刑，不然台灣很多的家庭都要破碎。」

事發於13日晚間，49歲張男駕駛自小客車沿台39線外側車道由南往北直行時，適與沿西埔一街821巷東向西直行、由39歲曾姓女子駕駛機車發生碰撞而肇事，機車尚搭載2名乘客，分別是曾的3歲劉姓外甥及9歲劉姓外甥女，3人被強大撞擊力撞飛，機車還因而起火。

車禍導致曾女及劉姓男童現場無生命跡象，劉姓女童意識清醒，左大腿封閉性骨折、多處撕裂傷，3人由救護車分送永康奇美醫院及成大醫院急救，其中曾搶救後仍不治；劉童經搶救有恢復心跳，但仍有生命危險，住院觀察中。

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼張男酒駕造成2死1傷。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不過，如今傳來遺憾的消息，男童的爸爸16日深夜對親友說，「弟弟剛剛去做天使了」、「我要把事情鬧大，幫我PO全台爆料公社。」而他15日也在臉書發文，「為什麼發生在我身上…台灣酒駕罰錢被關完就沒事了嗎？台灣還要廢死刑，殺人犯法都不會被判死刑，酒駕的人當然不會怕，反正被罰錢關幾個月就出來了，當然不怕。」

而男童親友也在臉書哀痛表示，「現在你都沒病痛了，去跟著王爺公爺爺去修行，你的公道，我跟你爸爸會幫你討回來。我的兄弟們要跟我把事情鬧大嗎？幫OO要個公道，也給我們的政府明瞭，酒駕不是罰錢可了事的。」

該親友痛斥，「藍綠的政客們你們拿人民的錢，你們有正視過酒駕議題嗎？死了多少人也毀了多少幸福家庭，酒駕垃圾隨機殺人，如同定時炸彈，永遠重罰不怕，除非判決重刑，不然台灣很多的家庭都要破碎。」

也有人分享該名親友的PO文到「爆料公社」臉書社團說，13日晚間發生在永康的重大車禍，帶走兩條生命，唯一的生還者小妹妹目前還在加護病房，「沒想到這樣的悲劇會發生在我的好兄弟身上，起因又是酒駕肇事，到底這樣的悲劇還要發生多少次，人們才會真正學乖？政府要多久才能真正重視到酒駕這不定時炸彈？」張男肇事後被永康分局移送台南地檢署偵辦，檢方認為有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

▼男童父親15日在臉書悲痛發文，未料如今寶貝兒子也走了。（圖／翻攝當事人臉書）

3歲童不治！台南重大酒駕釀2死1傷　爸淚：弟弟去做天使了。（圖／翻攝當事人臉書）

▼男童爸爸對親友說，「弟弟剛剛去做天使了。」（圖／翻攝爆料公社）

3歲童不治！台南酒駕撞飛3人2死1傷　爸淚：弟弟去做天使了。（圖／翻攝爆料公社）

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