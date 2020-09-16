　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為病安發聲我驕傲！　台南新樓醫院辦病安發聲活動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

 ▲「世界病人安全日」，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 ▲「世界病人安全日」，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為呼應世界衛生組織WHO於2019年公告每年9月17日訂為「世界病人安全日」，邀集世界各國聯手響應並採取病安行動，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。

▲「世界病人安全日」，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南新樓醫院率先開跑於門診大廳設置響應專區，除因應疫情邀請民眾進行線上響應，另外也以病安週吉祥物”心寶”為主題，規劃一系列的闖關小活動（扭蛋機、俄羅斯轉盤、彈珠檯及手眼協調玩具等），讓民眾寓教於樂除響應外也能了解就醫時在不同場合應提醒自己提問那些問題，如看診時要主動告知有無藥物過敏、檢查時要確認是否已取下身上金屬物、就醫過程中應問問題、說清楚及細細傾聽並主動說出治療或處置的顧慮等；而醫療人員則應克服害怕負面觀感、擔心造成不良氛圍或感覺自己資歷不夠的影響因素，來主動說出臨床照護上對病安的顧慮。

▲「世界病人安全日」，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南新樓醫院劉啓擧院長提到，該院一直都以病人安全為優先的政策，來推動許多品質改善活動、同時營造正向的病安文化，而且於16下午院內幹部會議中，他也親自率領院內醫護行政團隊的主管們，一同喊聲宣示「為病安發聲，我驕傲」，會場也布置以橙色為主題，來呼應世界病人安全日以橙色為代表色的象徵，更於中庭以橙色光來點亮建築物為全民健康覆蓋而努力。

▲「世界病人安全日」，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「世界病人安全日」，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外也透過線上課程的方式來讓醫院同仁加強此次主題內容的認知，也進行全院走透透來進行病安巡視，了解一線醫療同仁對病安的顧慮，並聽取員工的意見及建議；這當中機構對內醫療團隊成員可運用近來推廣的團隊資源管理（TRM）、對外與民眾可使用醫病共享決策（SDM）來提升醫病間的溝通，將民眾納到團隊中一同守護病人安全。

・北極靈芝天然珍稀

ET快訊
眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄突貼1張照...粉絲悲喊尷尬了
小鬼「20年承諾失約了」！生命最重要存在...楊丞琳淚崩喊7
高以翔10個月前猝逝　小鬼黃鴻升曾惋惜「他還很年輕」
小鬼逝！官兵騷擾峮峮「你炮友死翹翹了」　海巡署比對相片回應
爸爸送勞力士「5字告誡」！小鬼隨身戴…30歲後收入全給家裡管
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

胃癌治療有進展　副作用都在可接受的範圍

母女走斑馬線險被撞！霸道駕駛零減速硬擠　她氣炸：再扯A柱啊

包下豆花伯15天營業額！高雄20歲女每天派計程車載送

為病安發聲我驕傲！　台南新樓醫院辦病安發聲活動

15位身心障礙者、受刑人創作藝術展！百件作品中正紀念堂展出

小鬼「鬼月」最後一天驟逝　命理師警惕：很多年輕人都過不了36歲

眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄巧貼宣傳照　粉絲悲喊尷尬了

苗栗南庄、屏東佳冬螯蝦場確診十足目虹彩病毒　銷毀7245台斤成蝦

教育部6年砸10億催生學校轉型國際化　明年起開放中小學申請

違法進口飼養比特犬最高罰25萬！遛「6類危險犬」沒戴透氣口罩罰金出爐

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

胃癌治療有進展　副作用都在可接受的範圍

母女走斑馬線險被撞！霸道駕駛零減速硬擠　她氣炸：再扯A柱啊

包下豆花伯15天營業額！高雄20歲女每天派計程車載送

為病安發聲我驕傲！　台南新樓醫院辦病安發聲活動

15位身心障礙者、受刑人創作藝術展！百件作品中正紀念堂展出

小鬼「鬼月」最後一天驟逝　命理師警惕：很多年輕人都過不了36歲

眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄巧貼宣傳照　粉絲悲喊尷尬了

苗栗南庄、屏東佳冬螯蝦場確診十足目虹彩病毒　銷毀7245台斤成蝦

教育部6年砸10億催生學校轉型國際化　明年起開放中小學申請

違法進口飼養比特犬最高罰25萬！遛「6類危險犬」沒戴透氣口罩罰金出爐

中職／林宥穎雙響砲　洪總先驚訝表情包再問有吃藥嗎？

股市「上沖下洗」讓人超怕！柏瑞投信分析：亞債展現耐震力

桃捷合作「蔡阿嘎曬兒」被轟爆　鄭文燦指示重新評估

要讓台灣「像刺蝟一樣」難攻　美國罕見一口氣計畫7項軍售

中職／江國豪下半季4勝都是對兄弟　想辦法降低失投球

家中設計開放式廚房！「客廳望去看光光」命理師搖頭：財氣往外流

中職／單場雙響砲　林宥穎：七月最後一天乖乖放整箱

中職／差一支完全打擊　陳鏞基：沒有那麼簡單

中職／林宥穎雙響砲扛好遠　洪總也驚呆：你吃藥嗎？

快訊／ 蒙古彎刀狠砍頸！法官認定有「逃亡、滅證之虞」...裁定羈押

生活熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

陳時中：9/24起國產口罩恢復「全面徵用」

紅霞最快明生成！周末雷雨變天降5°C

屁孩「炸民宿」驚悚照曝光　房務開門傻掉

「下課禁管教學生」教育部新規讓老師反彈

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

更多熱門

相關新聞

國內首家憂鬱症中心正式上路

國內首家憂鬱症中心正式上路

由台南市立安南醫院蘇冠賓副院長領軍，國內首家以憂鬱症治療及預防為目標的「憂鬱症中心」於16日在台南市立安南醫院正式成立。

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市

台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

台南市議會贈柚關懷原民獨居長輩賀佳節

台南市議會贈柚關懷原民獨居長輩賀佳節

聯結車「虎口」下橫躺機車...女騎士命大擦傷

聯結車「虎口」下橫躺機車...女騎士命大擦傷

關鍵字：

病安發聲台南新樓醫院

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面