為病安發聲我驕傲！　台南新樓醫院辦病安發聲活動

▲「世界病人安全日」，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為呼應世界衛生組織WHO於2019年公告每年9月17日訂為「世界病人安全日」，邀集世界各國聯手響應並採取病安行動，台南新樓醫院特別響應此活動，邀請院內人員及民眾共同來「為病安發聲」。

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台南新樓醫院率先開跑於門診大廳設置響應專區，除因應疫情邀請民眾進行線上響應，另外也以病安週吉祥物”心寶”為主題，規劃一系列的闖關小活動（扭蛋機、俄羅斯轉盤、彈珠檯及手眼協調玩具等），讓民眾寓教於樂除響應外也能了解就醫時在不同場合應提醒自己提問那些問題，如看診時要主動告知有無藥物過敏、檢查時要確認是否已取下身上金屬物、就醫過程中應問問題、說清楚及細細傾聽並主動說出治療或處置的顧慮等；而醫療人員則應克服害怕負面觀感、擔心造成不良氛圍或感覺自己資歷不夠的影響因素，來主動說出臨床照護上對病安的顧慮。

台南新樓醫院劉啓擧院長提到，該院一直都以病人安全為優先的政策，來推動許多品質改善活動、同時營造正向的病安文化，而且於16下午院內幹部會議中，他也親自率領院內醫護行政團隊的主管們，一同喊聲宣示「為病安發聲，我驕傲」，會場也布置以橙色為主題，來呼應世界病人安全日以橙色為代表色的象徵，更於中庭以橙色光來點亮建築物為全民健康覆蓋而努力。

另外也透過線上課程的方式來讓醫院同仁加強此次主題內容的認知，也進行全院走透透來進行病安巡視，了解一線醫療同仁對病安的顧慮，並聽取員工的意見及建議；這當中機構對內醫療團隊成員可運用近來推廣的團隊資源管理（TRM）、對外與民眾可使用醫病共享決策（SDM）來提升醫病間的溝通，將民眾納到團隊中一同守護病人安全。

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