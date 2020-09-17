首度發現馬雅奴隸船！「鍋爐爆炸超過70死」沉沒159年

▲考古學家發現1861年沉沒的「聯合號」蒸汽船，也是首艘被發現的馬雅奴隸船。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

墨西哥考古學家宣布，在猶加敦半島外海發現一艘1861年沉沒的「聯合號」（LaUnión）蒸汽船，該船出海後因鍋爐爆炸而沉沒，導致過半船上人員死亡，而這也是首度發現往返於墨西哥及古巴間的馬雅奴隸船。

據《衛報》報導，「聯合號」的殘骸在2017年時被當地漁民發現，直到考古學家反覆比對文獻後，才終於確認真實身分。「聯合號」在1861年9月出港，準備將馬雅奴隸運往古巴哈瓦那，但出海不久便因鍋爐爆炸，導致船上80名船員及60名乘客過半死亡的慘案，其內側木材上著火燒焦的痕跡也與紀載的事故相吻合。

「聯合號」在1847至1901年「階級戰爭」（The Caste War of Yucatán）間被用來運送遭俘的馬雅奴隸，這場戰役也是馬雅人反抗墨西哥政府的最後一役，最終仍不敵當局強勢武力鎮壓，於1901年告敗，但相關武裝反抗活動仍層出不窮，直到1933年才全面恢復墨國政府統治，整場戰爭造成超過35萬人死亡，政府報告中還指「馬雅人口減少一半以上」。

雖然墨西哥禁止蓄奴，但有不少船隻仲介者藉機欺騙因衝突而失去家園的馬雅人，簽約成為「合同工人」，並載往古巴的甘蔗園勞動，但實際上大部分馬雅人都被當成奴隸對待，其中也有不少是被俘者直接被當局送上奴隸船。

考古學家邁內克指出，當時馬雅奴隸通常以25元墨西哥披索賤賣給中間人，接著在古巴哈瓦那轉賣，男奴可以賣到160披索，女奴則120披索，絕大多數的奴隸此生再也沒有回到故鄉。目前尚不清楚「聯合號」最後一次航行是否有載運馬雅人，因為報告中並無紀錄，可能是將馬雅人列為貨物而不是乘客，也有可能是船商試圖掩蓋運送奴隸一事。