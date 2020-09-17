絕美懸日17日起3天再現台中　大師級攝影師曝「最佳拍攝時、地」

記者游瓊華／台中報導

中央氣象局日前發布懸日預報，絕美曼哈頓懸日17日到19日將再現台中，民眾在無雲遮下將可觀看到懸日景象。往年都吸引不少民眾搶拍，不過追懸日大師、甲安埔社區大學攝影班老師許崇良表示，其實最佳觀賞時間點並非氣象局公布的17日到19日，而是20日過後，地點除了公益路天橋之外，還包括向上路、五權西路等地。

拍攝懸日作品登上中華郵政郵票的許崇良表示，氣象局的台中懸日預報為9月17日到19日，但這幾天的懸日角度過高，以17日而言，懸日仰角大約在6度左右，角度還太高，無法呈現夕陽又圓又大的美感，建議想拍懸日的朋友，在9月20日到9月22日拍攝，屆時角度較低，夕陽會更低更大顆更美。

許崇良指出，氣象局因擔心霾害雲層遮蔽懸日，所以時間預報為17日到19日，但攝影人真正想要拍的是又大又圓的大紅夕陽。他認為拍攝懸日最好的時間點分別是，台中公益路懸日9月21日傍晚5點45分~46分，太陽會在大肚山頂的位置離公益路偏右；9月22日夕陽則會在接觸大肚山時，在公益路正中間點落下，不過許崇良也提醒，隨著太陽角度愈低，夕陽就有可能被低空雲或霾遮到機率，就看大家要不要賭一把。

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此外，許崇良建議，與公益路平行的向上路、五權西路也可以拍的到絕美懸日，不一定都要擠在公益路拍攝。

