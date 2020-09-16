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2020下半年還會「出大事」！星座、命理專家預言：戰爭、猝死一個個爆出

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小鬼16日於住家中猝逝，消息一出令大批粉絲心碎不捨。（圖／翻攝自IG@aes_alien）

▲小鬼16日於住家中猝逝，消息一出令大批粉絲心碎不捨。（圖／翻攝自IG@aes_alien）

圖文／CTWANT  

2020年壞消息頻傳，除了新冠肺炎外，國內也有不少明星「下台一鞠躬」讓喜愛他們的粉絲、民眾相當不捨，像是44歲的「國標舞女王」劉真、55歲「三金影帝」吳朋奉和59歲資深女星羅霈穎，而「小鬼」黃鴻升16日被發現猝逝北投民宅，享年36歲。對此而命理專家小孟老師還表示，悲劇尚未停歇，下半年恐怕還會繼續上演。

2020年多位名人劉真、吳朋奉、羅霈穎接續不幸逝世。（合成圖／翻攝自臉書、報系資料照）

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▲2020年多位名人劉真、吳朋奉、羅霈穎接續不幸逝世。（合成圖／翻攝自臉書、CTWANT提供）

根據《三立新聞》報導，小孟老師日前指出，今年1月土冥合相在魔羯座，加上四星連珠以及很多行星逆行，顯示天災與人禍很多，土冥合相常會帶走地球上某樣東西或人，讓我們在悲傷中割棄，此外他還指出從星相顯示，這狀況下半年可能會同樣上演，甚至更多災難發生。

小孟老師。（圖／小孟提供）

▲小孟老師。（圖／小孟提供）

小孟老師還透露，2021年時會出現六星連珠，太陽、月亮、水星、木星、金星、土星將連成一條直線，顯示2021年比2020年還要更為辛苦，他提到2021年2月後還會有更多演藝圈，甚至政治圈重量級人士健康出現問題，此外，小孟老師也抽出1張「寶劍正位」塔羅牌，代表人禍加重，會有許多悲劇發生，或者爆發分手潮、離婚潮、癌症、意外猝死等。

而鳥卦師王馨怡也在5月時用天上聖母卦算出台灣下半年整體運勢，她透露「下半年正是命運中的難關」，這種情形就好像是行船遇到沙灘，進退不得的狀態，不過大家也不用哀聲嘆氣，就把這段時間當做是一種考驗，應該積極想辦法去克服眼前所遇到的困難，也特別提醒老年人要小心，「防火、水、失、虧本」，還指出下半年依舊持續有疫病的困擾，導致人心不安。

星座專家Amanda分析2020下半年運勢。（圖／翻攝自命運好好玩Youtube）

▲星座專家Amanda分析2020下半年運勢。（圖／翻攝自命運好好玩Youtube）

星座專家Amanda在節目《命運好好玩》也指出，下半年會有停滯不前，卻又一觸即發的狀況，Amanda表示，從8月15日到9月13日，有5顆行星逆行，分別是木星、土星、天王星、海王星和冥王星，這五個行星跟整個社會氛圍，如經濟、政治層面都有關聯，因此大家會明顯感受到「很多事情好像都卡住了、都停在這裡」，但又受到如火星等星座的影響，「有時候你以為都沒事了，突然又來一個小爆炸」。

Amanda提醒，12月會「滿精彩的」，12月15日會有日蝕，緊接著17日跟19日，木星跟土星這兩個行星剛好換星座，因此這個時期會很刺激，特別在政治層面，全世界都可能有政權的變化，如果真的發生戰爭、擦槍走火，其實也不算太意外。至於個人方面，人心容易浮動，脾氣也會比較火爆，常發生衝突，建議要好好防範。

星座專家唐綺陽。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

▲星座專家唐綺陽。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

另外，譽有台灣國師的星座專家唐綺陽表示「我們再也回不去過去的模式」，下半年情勢徹底轉變，社會為之動盪！唐綺陽指出，下半年「九到十一月」，一樣是「驟變、絕決、不可逆」，還加上火、日對分牡羊、天平，老實說，這將「比上半年更破壞性」，離婚、分手、破壞協議、戰爭、重新創造等都有可能，一切重新洗牌。

唐綺陽表示，這場衝突「沒有贏家」，本來「對分向」就是「用對立、叫陣代替溝通」（態度很兇但其實還是渴望被了解接納），可是搭上了破壞性強的木冥合，不可逆的破壞終究會帶來挫折（很容易口不擇言，或說出絕情的話），唐綺陽建議，既知星象如此，在忍不住要「撂狠話」之前，還是多想2秒鐘吧。

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