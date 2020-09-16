專家質疑台灣國際立場「難獲公平分配疫苗」　陳時中：很快就會正式簽約

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中日前透露準備和國際重要平台COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，但外界仍有聲音質疑台灣無法得到公平分配權。對此，陳時中今（16）日在中央流行疫情指揮中心記者會上也再度強調，COVAX算是公平的，目前還在談判中。談到時間，他則同樣無法確定，僅表示如果順利的話，很快就會正式簽約。

對於台灣要和COVAX簽約，不少台灣專家都認為要取得公平分配沒那麼簡單，再加上台灣因為政治因素和WHO的關係不佳，這些可能都會影響分配權。陳時中表示，COVAX是WHO下面的平台，主要是讓疫苗分配能夠公平，幫助經濟比較弱勢的國家，台灣很早就一直在談，各國截止點是一樣的。

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而對於外界疑惑台灣跟WHO的關係不佳，可能會影響到疫苗分配？他則認為，WHO有些部分沒做好，有部分還是維持公平平台，相信疫苗平台COVAX被政治影響比較少。

陳時中強調，COVAX平台應該還算是公平的，目前還在談判中，該平台要做人道分配，做到病毒無國界的概念，人道和公平上要兼顧，如果順利的話，很快就會正式簽約。

而針對國內疫苗研發，他也表示，現在都抱著高度期待，尤其疫情和疫苗不是一次性的，應該是一個長期需要，在長期需要的前提下，如果要一直仰賴外國進口，防疫上是不利的，因此會盡量協助國內研發疫苗的廠商。

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