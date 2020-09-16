「緬甸」疫情快速上升！　即起自「中低風險國家移除」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日表示，緬甸若開邦首府實兌自8月16日出現該國此波疫情首例個案後，迄今病例數已累計超過2,600例，疫情流行地區逐漸轉移至仰光，因此考量緬甸整體疫情快速上升，即日起將該國自中低感染風險國家移除。

根據指揮中心監測資料顯示，全球累計29,536,568例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國6,721,610例、印度4,930,236例、巴西4,382,263例、俄羅斯1,073,849例及祕魯738,020例為多；另全球已有935,546例死亡，以美國198,942例、巴西133,119例、印度80,776例、墨西哥71,049例及英國41,664例為多。

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另外，考量「馬紹爾群島」未曾報告確診病例，且該國檢驗量達分級標準（每百萬人厭超過1,500人，馬紹爾為4,430人），因此自即日起將該國新增為「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」低感染風險國家。

而國內截至目前累計90,147例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含89,071例排除），其中500例確診，分別為408例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、477人解除隔離、16人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲緬甸疫情快速上升，即日自中低風險國家移除，低風險國家新增馬紹爾群島。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

▲各國感染風險級別表。（圖／指揮中心提供）

最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。

中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、香港。

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