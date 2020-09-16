快訊／新增1例境外移入「菲律賓女入境確診」累積病例達500案

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，是菲律賓籍30多歲女性，因為工作9月13日入境台灣。

指揮中心表示，個案9月13日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後，前往檢疫所集中檢疫，於今日確診，目前住院隔離中，迄今無疑似症狀。

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指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共19人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，9人為機組員，因全程有適當防護措施，列為自主健康管理對象。

根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計500例新冠肺炎確診病例，分別為408例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；其中7人死亡、477人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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