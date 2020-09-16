快訊／作業來不及！口罩「MIT、MD」雙鋼印　延至9/24上路

▲「MD、MIT」雙鋼印口罩曝光！（圖／翻攝善存科技臉書）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日表示，原訂自109年9月17日起實施國產製之平面式醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，以及實名制藥局販售之口罩均會有雙鋼印標示，由於各口罩廠鋼印滾輪安裝與軟硬體調校作業需要更充裕時間，且鋪貨至藥局及超商的物流工作，亦需預留一定作業時間，經與各業者協調，將調整至9月24日起實施。

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▲口罩過渡期稽查說明。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，實名制網路/超商預購，則自第 18 期(取貨日期10月12日至10月25日)起，開始販售雙鋼印口罩；而預購第16期及第17期未領取口罩的民眾，可循補領方式於次二期(第18期及19期)補領。

至於109年9月23日前，國內合法生產之平面式醫用口罩，可持續販售至109年12月24日。另於109年12月24日前未能即時售完者，將於110年3月23日前回收，並連同庫存品送經直轄市或縣(市)衛生主管機關驗章後，始得繼續販售。

▲雙鋼印口罩販售日期調整到9月24日。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心進一步說明，國產製平面式醫用口罩標示雙鋼印，僅為方便民眾辨識是否為國產口罩，其醫療防護效果與目前在實名制通路藥局、超商販售/預購之未有雙鋼印的口罩相同，請民眾安心使用。

指揮中心特別提醒民眾，109年9月24日以前所生產的醫用平面口罩即使沒有雙鋼印，政府也都會透過查廠及後市場監測，確保口罩的品質，國人無論到健保特約藥局及網路/超商購買及預購實名制口罩，或在市面購買有國產許可字號之盒/袋裝口罩，都可放心購買。

國產許可字號樣式：

衛部(署)醫器製字第OOOOOO號

衛部(署)醫器製壹字第OOOOOO號

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