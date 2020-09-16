漁工揭7艘台灣漁船：殺海豚當鯊魚魚餌、取海豹牙齒作為戰利品

▲漁船上遭肢解的海豚。（圖／環境正義基金會提供）



記者許展溢／台北報導

環境正義基金會今（16日）指出，英國環境正義基金會（EJF）調查發現，在半年中訪談了曾在7艘台灣漁船上工作共10名漁工，漁工揭露漁船刻意捕殺海豚作為釣鯊魚的魚餌、對鯊魚割鰭棄身、捕殺海豹取其牙齒作為戰利品等嚴重破壞海洋生態的作業方式。

環境正義基金會表示，EJF與漁工的訪談中發現，台灣部分延繩釣漁船刻意針對並獵殺海豚，將海豚肉用來作為捕捉鯊魚的魚餌，捕捉到的鯊魚會依照物種、儲藏狀況被割鰭棄身。漁工也表示，當漁船誤捕偽虎鯨，或一些魷釣船在阿根廷附近海域捕捉到海豹時，漁船並沒有將它們釋放，而是將其斬首後取其牙齒作為紀念品。部分訪談的漁工也提供影片以及照片作為證據。

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環境正義基金會指出，其中一名受訪漁工說，船長指示他們在漁船回港前要把所有沒有用到的海豚肉丟掉，並清理漁船，確保沒有任何海豚的跡象，他說：「剩下大約6個麻袋的海豚肉。船長命令我們扔掉它，船長還命令我們重新檢查確認船上沒有海豚肉。 船長更似乎很擔心的說，要確認沒有留下一塊海豚肉。」

▲一名船員抓著一隻未出生的海豚。（圖／環境正義基金會提供）



環境正義基金會描敘，另一艘漁船受訪漁工表示，他們漁船曾被派駐觀察員隨船，在有觀察員時，漁船沒非法作業行為，但等觀察員離去，漁船又開始一樣非法作業。漁工提到「在第一次出航和第二次出航時，船上有一名警察（觀察員）。大約3個月在船上有觀察員。當有觀察員時，我們不會切除花鯊的鰭。第三次出航，我們又開始割鰭。」環境正義基金會指出，除非法漁撈作業外，受訪漁工也表示在漁船上長時間工作、休息時間不足、飲食以及飲水不足的情況，另外，所有受訪船員都表示他們的薪資被以保證金、服務費或手續費等不同原因苛扣。

環境正義基金會的副執行長Max Schmid表示，台灣的法規雖然在這幾年來有明顯改善，但還是不斷發現台灣漁船有非法漁撈作業以及人權剝削的問題，顯示在法規的執行上還有漏洞。台灣應更嚴格監管漁船在海上的作業行為，全面使用電子監測系統，採用以受害者為中心的訪談方式，並提升漁船管理的透明度，才能徹底杜絕非法漁撈作業以及人權剝削。