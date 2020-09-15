30越南偷渡客跳海游上墾丁　偵搜犬、UAV無人機加入搜索

▲30名越南偷渡客搭載漁船，穿救生衣從墾丁偷渡上岸，海巡人員已查獲 19人 。（圖／海巡署南部分署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣籍恆春後壁湖籍一艘漁船15日凌晨載運約30名越南籍偷渡客，欲從恆春半島偷渡上岸，疑獲悉被海巡魚達掌握，突然轉向白砂漁港，偷渡客先後穿救生衣游泳上岸，海巡單位會同相關人員到上午11時已查獲19人，另逮獲台籍船長及輪機長、3名菲律籍船員共24人到案，由於擔心有偷渡客在海上漂流，相關單位人員已分別展開救援、追緝。

▲▼查獲的越南偷渡客。

第八（屏東）巡防區指揮部雷達於15日凌晨2時許，恆春外海11.6浬處，發現有一艘可疑漁船恆春半島後壁湖漁港方向航行，於距岸3浬處突然轉向，航往頂白砂岸際。

▲▼查獲偷渡客。

海巡人員查覺有異，隨即通報恆春海巡隊派遣20、35噸巡防艇前往海上攔查，凌晨4時許，岸際巡邏人員並運用熱像儀，發現船上有不明人士跳船，往頂白砂岸際泅泳，第八巡防區隨即啟動應變查緝機制，派出4船41車121人次前往查緝。

在這艘漁船查獲台籍船長、輪機長、3名菲律賓籍漁工；據船長表示，原載有30餘名越南籍人士，於距岸約400公尺處，穿著救生衣跳船泅泳登岸。

海巡人員會同相關單位人員派人全力追查，到早上11時查獲19人，其中9男10女，並連絡衛生單位協助辦理防疫作業，以杜絕防疫破口。

海巡署南部分署目前已成立應變中心，刻正動員所屬岸、海、查緝能量、偵搜犬、UAV無人飛行載具及空偵機等，並結合友軍能量，全力擴大搜索及查緝務必將偷渡客全部緝查到案。

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