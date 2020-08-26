高職生玩「童子拜觀音」拿「飛機頭」性侵...刑責2年但緩刑

▲中部1所高職學生拿飛機頭惡作劇性侵被判刑。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

這也玩得太超過了！中部1所高職游姓等4名3年級學生，在教室對同班同學(化名阿力)惡作劇玩「童子拜觀音」，還當著同學的面，脫下阿力的外褲及內褲，拿出已經抹面速力達母的飛機模型，戳他肛門1下，阿力受辱後，將整個被欺負過程告訴母親，母親氣得報警提出告訴。

彰化地院審理後，認為游生等3人以暴力方式將阿力外褲、內褲脫下，並以手擲機戳肛門，以共同違反共同強制性交犯行，但是機頭僅戳到肛門上方組織，並未插入肛門，因而未遂，阿力與同學也已和解，依強制性交未遂，判處游姓等3人徒刑2年，緩刑2年，緩刑間交付保護管束，參加法治教育2場，另一名(乙生)未滿18歲交付少年法庭。

判決書指出，2019年12月4日下午15時30分許，游姓等4人在教室上課時，共同私下謀議，下課時要用擺放教室內的手擲機（模型）機頭戳同學肛門，乙生還在飛機頭塗上面速力達母藥膏，並交由柯生保管，下課鐘一響，游生先勾住阿力頸部，拉到教室後方，其餘3人再將阿力壓制在地，劉生脫下阿力外褲及內褲，再由游生則拿手擲機用力戳他肛門1下，阿力大叫一聲，4人才鬆手。

法官審理後認為，游生等3人不顧他人身體自主權及感受，對阿力強制性交未遂行為，應予以懲罰，審酌游生等3人犯後坦承犯行，且與阿力與其父母達成和解，並表示願意原諒不追究刑責，判處其刑。

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