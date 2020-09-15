通勤族福音！10/15前「刷一卡通」買台鐵便當打9折

▲台鐵啟動一卡通支付方式。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

買台鐵便當也能用一卡通付款了！交通部台鐵局表示，自明（16）日起，全台31個「台鐵便當」實體直營門市全面啟用一卡通支付服務，只要10月15日前，以一卡通購買便當，就可優惠打9折，每人限購2個。

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▲使用一卡通購買台鐵便當可打九折。（圖／台鐵）

台鐵局表示，另與主打一秒完成一卡通支付的「速PAY錶PRINCO Watch」合作，以鳴日號環島觀光列車為設計元素，推出「鳴日號限定速PAY錶」，旅客只要以手錶感應就可扣款，搭車、消費都更便利，10月15日前買便當還可打9折。

▲台鐵加碼推出鳴日號速PAY錶。（圖／台鐵）

台鐵局指出，鳴日號限定速PAY錶搭配藍寶石水晶玻璃的經典石英錶款，抗刮堅硬材質，錶帶則呼應鳴日號簡約時尚的黑橘配色，一共推出四款，玫瑰金框配白色盤面款及黑色邊框配黑色盤面款，大小為40mm及37mm，其中最特殊的亮點款為黑色大錶面40mm中的橘色秒針，增添了整支錶的特色及靈動感。

▲10/16前刷一卡通買台鐵便當打九折。（圖／台鐵）

此款限定錶款除了方便使用於台鐵之外，也方便於YouBike、公車、捷運等交通系統上的使用，對通勤乘客及鐵道迷們相當實用。每副限定手錶售價2480元，旅客可至台鐵夢工場轄下通路購買。

鳴日號速PAY錶銷售門市：

臺鐵夢工場網路商店

臺鐵夢工場旗艦店

臺鐵夢工場松山店

臺鐵夢工場南港店

臺鐵夢工場花蓮店

臺鐵夢工場臺東店

臺鐵便當本舖-臺北2號店

臺鐵便當本舖-臺中店

臺鐵便當本舖-高雄販賣臺