共軍闖西南海！「讓大國看得起」　吳嘉隆喊話：為自己的土地而戰

記者施怡妏／綜合報導

共軍日前接連進入我國西南海空域，有諸多軍事行動，威脅台灣的意味相當濃厚。總體經濟學家吳嘉隆對此表示，台灣人要勇敢，要讓對方看得起，「要有防衛自己的土地的堅定意志，做給人家看，否則的話，大國整天來找你麻煩，你再怎麼努力都不會有安全感的。」

總體經濟學家吳嘉隆昨（15）日在個人臉書發文，「台灣是小國，小國有小國家的安全，要讓大國看得起，你就要敢拍桌子，如果只是乖乖地立正站好，接受別人訂的遊戲規則，那你這個小國永遠不會被別人看得起」。他也提到，今後台灣要思考的問題是，如何讓身邊的三個大國，中國、日本、美國看得起。

吳嘉隆提及，當年以色列有事，在哈佛、麻省理工的美國猶太人就飛往以色列去參戰，「台灣人要展現防衛的意志，要建立強大的國防；和平與安全是有代價的，台灣人要有為自己的和平與安全付出代價的決心，該出手就出手，自己的國家自己救。」

▲國防部10日記者會說明近2日共機擾台路徑。（圖／外交部提供）

他也在文中指出，台灣是地緣政治要衝，是很多大國關注的焦點，「因此，台灣人的戰略思維與行事風格要與這樣的地緣政治格局相匹配，不要老是想一面倒地賴在美國身上要美國給保護，而是要自己先有料，有品，真的有事的時候敢為自己的土地而戰。」

貼文一出之後，許多網友在底下留言表示，「人在社會上處世也是一樣道理，該拍桌子就該拍桌子，要人尊重你，尊敬你，本來就該端出本事，一昧溫良恭儉讓的奴隸道德是沒用的」、「我準備好了，不畏戰才能止戰」、「勇士們，不怕死才不會死，加油」、「戰爭與屈辱，你選擇了屈辱；但是屈辱過後，你還得面對戰爭」。