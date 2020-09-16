台資麵包店「宜芝多」上海營業21年爆關店潮　傳欠租8700萬元

▲台資麵包店宜芝多，上海營業21年爆關店潮。（圖／翻攝自宜芝多官網）



記者林彥臣／綜合報導

在上海營業21年的台資麵包店「宜芝多」，幾乎遍布了上海各個地鐵站，但是自從8月以來爆發關店潮，最近1個半月來「被關店」了70多家，僅剩下疫情發生前的一半規模，「房東」上海申通地鐵集團要上門收租，警告再欠租「9月底關到20家店」。

根據《聯合報》報導，宜芝多創辦人、總經理蔡秉融坦承，欠租人民幣2,000多萬元（約新台幣8,700萬元），宜芝多去年每月營收就有2,000多萬元，但是，疫情之下，月營收掉到以前的一半，原因是疫情最嚴重的2、3、4月，沒人敢坐地鐵，生意幾乎是零；5月逐步復工後，到9月地鐵人流不過回復原來的七成，但「人潮都戴口罩，匆匆忙忙過門不入」消費力還上不來。

宜芝多因為斷了金流，蔡秉融想要找銀行融資也因為在大陸沒有擔保，根本求貸無門，借不到錢周轉，員工人數也從800多人，到現在剩不到400人，就連跟了他十幾年的司機，上周也離開回到山東農村，所以他現在都改搭地鐵巡店。

蔡秉融感嘆，台商不要儘學大陸做強做大，陸企會先做大再做強，台商最擅長的是品質，還是要先強大，再壯大，台灣人在大陸盲目擴張做大，風險難料。

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