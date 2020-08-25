退休法官坐擁豪宅！每月9萬出租…貴氣夫妻竟「欠租45萬」　他氣炸提告卻敗了

▲退休法官見租客一身名貴行頭認為對方有財力，便沒有催繳房租，沒想到竟遭拖欠租金5個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市議員洪健益的翁姓前秘書與妻子2018年5月起，向從高等法院退休的鄭姓男法官租下一戶位於台北市信義區的豪宅，沒想到夫妻倆竟欠租5個月。鄭姓法官相當無奈，只好向法院提起告訴，孰料，對方名下竟沒有金錢可強制執行，他一怒之下再告蓄意詐欺，但台北地檢署調查後，認為事證不足給予不起訴處分。

鄭姓法官指出，翁男夫妻2018年5月起以每個月9萬元的金額向他承租房屋，包括2個月的押金及首月房租，先交付他27萬元，他看2人一身名貴行頭，認為翁男夫妻有財力，沒想到對方竟拖欠房租長達5個月，事後翁男夫妻倆簽下45萬元本票。

鄭姓法官催討租金未果後，決定向法院聲請強制執行，孰料，對方名下竟然沒有任何資產可供執行，讓他氣憤不已，認為翁男夫妻是蓄意詐欺，決定告上法庭。

針對鄭男的控訴，翁男夫妻喊冤，表示只是金錢周轉不靈，沒有要詐欺的意思；檢方調查過後認為，翁男夫妻一剛開始有給付27萬元的租金及房租，後來才因周轉不靈付不起租金，難以認定2人有詐騙的想法，認為罪證不足，給予2人不起訴處分。

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